Сербия полностью остановила движение пассажирских поездов из-за протестов

Вера Басилая

Движение поездов по всем направлениям в Сербии временно прекращено в день массовой акции протеста студентов и сторонников оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости». Госкомпания Srbija voz не объяснила причины остановки пассажирского сообщения.

«Srbija voz оповещает пользователей, что 23 мая 2026 года «Инфраструктура железных дорог Сербии» остановила движение всех поездов в железнодорожной сети республики Сербия», – отмечается в сообщении компании.

Протестующие назначили массовую акцию на площади Славия в Белграде в память о 16 погибших при обрушении навеса на вокзале 1 ноября 2024 года. Обстановка в стране обострилась в середине августа прошлого года, когда участники протестов начали блокировать дороги и вступать в противостояние с полицией. В предыдущий раз железнодорожное сообщение останавливали 31 октября 2025 года из-за угрозы теракта.

