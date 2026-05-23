В больницах Севастополя остались шесть пострадавших при обрушении балкона детей

Tекст: Вера Басилая

Медицинские работники продолжают оказывать помощь ученикам, получившим травмы на территории школы 13 в Севастополе, сообщил в Max Развожаев. Одного ребенка ранее направили на лечение в Москву, а еще одного уже выписали домой.

«На детском комплексе остаются шесть детей, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13. Из них двое – юноша и девушка – в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней степени тяжести, всем оказывают необходимую медицинскую помощь», – заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Трагедия произошла в среду, когда десять школьников вышли на балкон второго этажа ради совместной фотографии, после чего конструкция рухнула. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.

Один подросток в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию.