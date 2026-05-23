В Крыму приостановили движение электричек от Джанкоя
Движение пригородных поездов приостановлено от станции Джанкой по техническим причинам, сообщается на сайте перевозчика Южной пассажирской пригородной компании.
Ограничения на маршрутах введены по техническим причинам, передает ТАСС со ссылкой на Южную пассажирскую пригородную компанию.
«По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Джанкой – Армянск, Джанкой – Урожайная и Джанкой – Соленое Озеро. Поезд № 6615 сообщением Урожайная – Симферополь отменен», – говорится в заявлении перевозчика.
Для пассажиров на участке до Урожайной пустили компенсационные автобусы. Пригородные составы керченского и феодосийского направлений доезжают только до разъезда 10 км. От станции Азовская организовали дополнительное автобусное сообщение, чтобы доставлять людей в Джанкой.
Кроме того, компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о закрытии станции Джанкой для посадки пассажиров. По информации оператора, три пассажирских поезда опаздывают на три часа. Причины изменения графика не уточнялись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Северо-Кавказская железная дорога сообщила о задержке восьми поездов из-за перекрытия Крымского моста.
В начале мая украинские беспилотники атаковали город Джанкой.
В конце апреля компания-перевозчик ЮППК по техническим причинам временно останавливала движение пригородных электричек на Севастополь.