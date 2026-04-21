Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Возможный глава венгерского кабмина Петер Мадьяр сделал соответствующее заявление во время общения с прессой, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что государство обязано жестко выполнять международные правовые требования.

«Я ясно дал понять премьер-министру [Нетаньяху]. По состоянию на июнь 2020 года правительство «Тисы» заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда», – сказал Мадьяр, передает ТАСС.

По его словам, если страна является участником МУС, и лицо, находящееся в розыске по ордеру этого суда, въезжает в такую страну, то оно должно быть задержано, указал политик.

В 2025 году правительство Венгрии инициировало процедуру выхода из Международного уголовного суда. Нетаньяху приезжал с официальным визитом в Будапешт вопреки выданному МУС ордеру на его арест.

Ассамблея государств – участников МУС призывала венгерские власти пересмотреть решение о выходе из организации.