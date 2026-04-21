Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.8 комментариев
Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию
Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит стать премьером страны, заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху могут арестовать в случае визита в Будапешт из-за ордера на арест со стороны Международного уголовного суда.
Возможный глава венгерского кабмина Петер Мадьяр сделал соответствующее заявление во время общения с прессой, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что государство обязано жестко выполнять международные правовые требования.
«Я ясно дал понять премьер-министру [Нетаньяху]. По состоянию на июнь 2020 года правительство «Тисы» заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда», – сказал Мадьяр, передает ТАСС.
По его словам, если страна является участником МУС, и лицо, находящееся в розыске по ордеру этого суда, въезжает в такую страну, то оно должно быть задержано, указал политик.
В 2025 году правительство Венгрии инициировало процедуру выхода из Международного уголовного суда. Нетаньяху приезжал с официальным визитом в Будапешт вопреки выданному МУС ордеру на его арест.
Ассамблея государств – участников МУС призывала венгерские власти пересмотреть решение о выходе из организации.