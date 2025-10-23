Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз

Орбан: Украина принесет войну и разрушит экономику ЕС, вступив в объединение

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на митинге у здания национального парламента в Будапеште после антивоенного «Марша мира», Орбан заявил, что правительство страны по-прежнему не поддерживает идею принятия Украины в ЕС, передает ТАСС.

Орбан подчеркнул, что Будапешт предпочел бы видеть Украину стратегическим партнером ЕС, но не его членом. «Мы не хотим быть частью одного альянса с Украиной. Они не должны становиться членами ни нашего военного, ни экономического союза. Они принесут нам войну, отнимут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнерству – да, членству – нет. Вот чего хочет венгерский народ», – заявил премьер-министр.

Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

Венгрия заявляла, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе.