  • Новость часаПутин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские войска готовятся к штурму Херсона
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    СМИ сообщили о задержании главы Агентства по страхованию вкладов Мельникова
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции
    Матвиенко: Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    Госдолг США достиг 38,02 трлн долларов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 17:24 • Новости дня

    Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан: Украина принесет войну и разрушит экономику ЕС, вступив в объединение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством.

    Выступая на митинге у здания национального парламента в Будапеште после антивоенного «Марша мира», Орбан заявил, что правительство страны по-прежнему не поддерживает идею принятия Украины в ЕС, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что Будапешт предпочел бы видеть Украину стратегическим партнером ЕС, но не его членом. «Мы не хотим быть частью одного альянса с Украиной. Они не должны становиться членами ни нашего военного, ни экономического союза. Они принесут нам войну, отнимут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнерству – да, членству – нет. Вот чего хочет венгерский народ», – заявил премьер-министр.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Венгрия заявляла, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе.

    23 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    Комментарии (14)
    22 октября 2025, 23:13 • Новости дня
    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»

    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»

    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что польское правительство охвачен военным психозом и поддерживает разрушение тысячелетней венгерско-польской дружбы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия польских властей свидетельствуют о том, что их охватил военный психоз, передает ТАСС.

    По его словам, представители польского правительства хотят разрушить историческую венгерско-польскую дружбу и поддерживают диверсионные действия против нефтепровода «Дружба», аналогичные произошедшему с «Северным потоком». Орбан отметил, что возможные атаки на трубопровод нанесут серьезный ущерб венгерским семьям.

    «Это полное безумие! Мы за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу!» – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В августе министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто сообщал, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского подразделения, причастного к атакам на нефтепровод «Дружба». Глава МИД Венгрии подчеркивал, что подобные действия рассматриваются как посягательство на суверенитет страны. Позже венгерское миграционное ведомство объявило, что командующему силами беспилотных систем ВСУ запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону на три года.

    Ранее глава МИД Польши Сикорский фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.

    До этого окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина с Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (8)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 10:47 • Новости дня
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России, заявил в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

    МИД КНР выразил резкое недовольство и решительный протест против включения китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь заявил, что сделал ЕС серьезные представления.

    Го Цзякунь подчеркнул, что КНР не является ни зачинщиком, ни участником украинского кризиса. Он отметил, что Китай не поставляет вооружение сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил передвижение российских дипломатов по странам ЕС.

    Санкции также распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

    Послы Евросоюза завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    Комментарии (10)
    22 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России

    WSJ: США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, передает РИА «Новости».

    По данным издания, это решение было принято без широкой огласки после того, как полномочия по координации подобных ударов были переданы от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу. Гринкевич также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.

    Издание пишет, что решение снять ограничения на удары вглубь России было принято еще до встречи Трампа и Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

    Ранее газета Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не может рассчитывать на быстрые поставки ракет Tomahawk. Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 09:53 • Новости дня
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз согласовал новый санкционный пакет, предусматривающий запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и ужесточение ограничений против энергетики, пишет Bloomberg.

    Европейский союз принял новый пакет санкций, направленный против российской энергетической инфраструктуры, сообщает Bloomberg.

    Новые меры включают полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года, согласно заявлению Дании, председательствующей в ЕС. Помимо этого, ЕС ужесточит ограничения на сделки с двумя крупнейшими российскими нефтяными компаниями и введет санкции против 117 судов так называемого «теневого флота», которые ранее помогали России обходить ограничения.

    Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен отметил: «Санкции действительно оказывают влияние и наносят ущерб российской экономике. России становится все труднее финансировать свою незаконную войну против Украины». По его словам, новые санкции усложнят для Москвы доступ к финансированию.

    Это уже 19-й санкционный пакет ЕС, его принятие затягивалось из-за сопротивления Австрии, Венгрии и Словакии. Решение было одобрено спустя день после того, как США объявили о санкциях против Роснефти и ЛУКОЙЛа, двух крупнейших российских нефтяных компаний.

    Пакет ЕС также затрагивает 45 компаний, помогавших России обходить санкции, среди которых 12 фирм из Китая и Гонконга. Кроме того, вводится запрет на перестрахование российских самолетов и судов, полный запрет на сделки с пятью российскими банками и расширяются ограничения на российские электронные платежные системы и банки третьих стран из Беларуси и Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийский холдинг решил пересмотреть объемы импорта нефти из России. Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп назвал новые санкции против России «грандиозными».

    Комментарии (6)
    22 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    @ Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social на тему статьи Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать против России дальнобойные ракеты, назвав информацию фейком.

    «Публикация Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, является фейком», – приводит ТАСС сообщение американского лидера.

    Трамп добавил, что США не имеют к этим ракетам никакого отношения, кто б их ни поставлял Киеву и чего бы Украина с ними ни делала.

    Напомним, ранее газета WSJ выпустила статью, в которой сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (5)
    23 октября 2025, 14:10 • Новости дня
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию

    ЕС включил розы, азалии и рододендроны в новый пакет санкций

    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз расширил антироссийские санкции, запретив ввоз в Россию ряда декоративных растений, включая розы и азалии, а также другие живые растения, включая черенки и отводки.

    Европейский союз запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Данная мера закреплена в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Согласно документу, теперь под запрет попадают «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Помимо этого, европейские чиновники ограничили экспорт листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Уточняется, что ограничения распространяются на все виды подобных товаров: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или каким-либо образом подготовленные. Новые санкции вступят в силу с 24 октября.

    Ранее Евросоюз одобрил новые санкции против российской энергетики.

    Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет санкций против России включили дополнительных лиц и организации.

    Новый пакет санкций ЕС затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

    Комментарии (12)
    23 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису

    МИД КНР заявил о невозможности решить кризис на Украине давлением на Путина

    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису
    @ Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры, а не принуждение или давление на президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не способно привести к разрешению украинского кризиса, передает ТАСС.

    Китайский дипломат отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования ситуации на Украине. Го Цзякунь подчеркнул, что любые попытки принуждения и давления не помогут решить существующие проблемы. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос западной журналистки, которая просила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать значительное влияние на Владимира Путина в вопросе Украины.

    Ранее министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коллективный Запад, поставив задачу нанести России стратегическое поражение, обрек на стратегическое поражение самого себя.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    Комментарии (2)
    23 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

    «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят  удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили  ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.


    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Мария Захарова иронично прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем, юбилейном 20 пакете санкций Брюссель может пойти еще дальше.

    «Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», – написала Захарова в своем Telegram.

    Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию роз и азалий. Запрет также распространился на листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов. ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 20:36 • Новости дня
    Рютте: НАТО закупило для Украины оружия на два млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что страны НАТО закупили у США оружие для Украины на сумму около двух млрд долларов.

    По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение возобновить поставки вооружения Киеву, при этом оплата осуществляется за счет средств стран НАТО, передает ТАСС. Рютте подчеркнул, что альянс активно работает над этим вопросом, и первые партии вооружения уже были отправлены на Украину из Соединенных Штатов.

    Ранее издание Politico сообщало, что около 20 стран НАТО выразили готовность участвовать в закупке оружия США для Украины, что усилило давление на союзников, пока не присоединившихся к программе.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США рассчитывают на расширение числа государств НАТО, которые участвуют в совместном плане закупки вооружений для Украины.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Координировавший беспорядки в Махачкале канал «Утро Дагестан» создали на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Telegram-канал «Утро Дагестан», направлявшие массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту в 2023 году, был зарегистрирован на украинский номер, говорится в материалах уголовного дела.

    Канал «Утро Дагестан» был создан с украинского номера, обвиняемый Абакар Абакаров зарегистрировал его 30 марта 2020 года на номер украинского оператора «Киевстар», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

    Причем Абакаров управлял каналом через аккаунт, привязанный к турецкому мобильному оператору.

    По информации следствия, основная аудитория канала – жители юга России и выходцы из региона. Абакаров размещал материалы, транслирующие «антироссийские нарративы», анонсировал протестные акции и поддерживал связь с подписчиками через бота обратной связи.

    Публикации канала часто репостились деструктивными Telegram-каналами, среди которых «Утро февраля», основанный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом).

    В материалах дела говорится, что Пономарев, Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) 29 октября 2023 года размещали публикации, побуждающие дагестанцев к ненависти и участию в массовых беспорядках с блокировкой дорог у аэропорта «Уйташ». Также обвиняемые размещали призывы к сбору денег на экстремистскую деятельность.

    Ранее в октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы нашли на арендованной вилле в Стамбуле.

    Напомним, в 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов пояснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 07:49 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 139 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 139 украинских беспилотников самолетного типа над российской территорией, сообщило Минобороны.

    Над Белгородской областью уничтожено 56 дронов, над Брянской – 22, над Воронежской – 21, над Рязанской – 14, над Ростовской – 13, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом сбили четыре дрона, над Тамбовской, Волгоградской, Калужской и Орловской областями сбили по два дрона.

    Над Курской областью устранили один беспилотник.

    Напомним, над Воронежской областью в ночь на четверг средства ПВО уничтожили не менее восьми дронов ВСУ.

    До этого в среду дежурные расчеты ПВО сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за четыре часа.

    Комментарии (8)
    Главное
    «Камаз» назвал себя самым засанкционированным предприятием России
    Путин наградил военкора Зуева орденом Мужества посмертно
    Захарова: Строительство туннеля между Россией и США невозможно без политической воли
    МИД заявил о попытках Польши вовлечь США в авантюру с ядерным оружием
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков
    Врач объяснила опасность запивания еды соками и газировкой

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Перейти в раздел

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации