Захарова: Около 12 тыс. россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Дарья Григоренко

Дипломат в эфире Первого канала отметила: «На сегодняшний момент, на эту минуту 12 тыс. российских граждан уже покинули зону конфликта. Покинули они соответствующими бортами МЧС и нашими авиационными перевозчиками, которые работают действительно в чрезвычайных условиях и делают все возможное, чтобы продолжить эту работу», передает ТАСС.

Захарова также подчеркнула, что многие граждане России, оказавшиеся за границей, столкнулись с невозможностью расплатиться или получить деньги из-за блокировки западными странами международных платежных систем.

По её словам, у людей закончились наличные, а доступ к средствам ограничен из-за действий западных стран, которые, как заявила Захарова, на деле нарушают права человека, несмотря на свои декларации о приверженности этим стандартам.

Накануне президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.