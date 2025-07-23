Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательное внедрение оплаты цифровым рублем и универсального QR-кода в торговле.
Внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода российской платежной системе будет осуществляться поэтапно, передает ТАСС. С 1 сентября 2026 года продавцы товаров с годовой выручкой от 120 млн рублей, являющиеся клиентами системно значимых банков, обязаны предоставить покупателям возможность оплаты цифровым рублем.
С 1 сентября 2027 года к ним присоединятся продавцы с годовой выручкой от 30 млн рублей. Уже с 1 сентября 2028 года все остальные продавцы в России также будут обязаны внедрить этот способ оплаты.
Подписание соответствующего закона президентом России завершило этап согласования и запуска процесса масштабного внедрения новых технологий в платежной инфраструктуре страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о введении цифрового рубля и универсального QR-кода для платежей на территории России.