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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    33 комментария
    14 июня 2025, 13:35 • Фоторепортаж

    Израиль и Иран начали войну на Ближнем Востоке

    Израиль продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по территории Ирана, который в ответ провел несколько волн атак с помощью баллистических ракет и дронов, а также угрожает базам США в регионе. В Израиле говорят, что не остановятся, пока у Тегерана не будет возможностей создать ядерное оружие (фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Reuters)

    Первые удары Израиль нанес в ночь на пятницу, 13 июня. Среди целей были стратегические объекты и жилые дома военных в Тегеране (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)

    Одно из последствий ракетного удара Израиля по Тегерану (фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press)

    Спасатели расчищают завалы в Тегеране после атаки Израиля (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)

    Превентивная атака Израиля на Иран вызвала недовольство во многих странах мира. Тысячи пакистанцев вышли на антиизраильскую акцию в Карачи (фото: Zuma\TASS)

    Жители Тегерана вышли на массовые акции с призывами нанести удары по Израилю и отомстить за гибель представителей высшего военного руководства страны и физиков-ядерщиков (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS)

    Для разборки завалов после израильской атаки по Тегерану потребовалась спецтехника (фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters)

    После первой воздушной атаки Израиля на Иран в Тегеране некоторые дома разрушались целиком (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)

    Акции с требованием остановить нападение на Иран прошли в Вашингтоне, недалеко от Белого дома (фото: Diane Krauthamer/ZUMA Press Wire/Reuters)

    В ходе ответного удара по Израилю Иран применил баллистические ракеты (фото: REUTERS/Ammar Awad)

    Следы от иранских ракет, летящих в сторону Израиля, были видны в небе над Дамаском в Сирии (фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press)

    Некоторые дома в Тель-Авиве получили серьезные повреждения в ходе ответной атаки Ирана (фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Антиизраильские акции прошли в индийском Кашмире, в них участвовали мусульмане шииты (фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Спасатели работают на месте разрушений вблизи Тель-Авива после массированного удара Ирана по Израилю (фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press)

    Сильное задымление в Тель-Авиве после прилета нескольких десятков иранских баллистических ракет (фото: Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press)

    Массовые антиизраильские акции хуситов в Йемене (фото: YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС)

    Момент попадания иранской ракеты по объекту в Тель-Авиве (фото: Tomer Neuberg/ТАСС)

    Для отражения атаки иранских ракет в Тель-Авиве была задействована в том числе система «Железный купол» (фото: Leo Correa/AP/TASS)

    Иранские ракеты также поразили цели в израильском городе Ришон-ле-Цион (фото: Ohad Zwigenberg/AP/TASS)

    Целью ответной атаки Ирана также стал израильский город Рамат-Ган, расположенный рядом с Тель-Авивом (фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS)

    Полиция проводит следствие на месте разрушений после попадания иранских ракет в городе Рамат-Ган (фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS)

    Антиизраильские акции также прошли в центре Сеула (фото: JEON HEON-KYUN/EPA/TASS)

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    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля

    Тихий французский городок Ножан-сюр-Марн внезапно стал сценой кровавой драмы: средь бела дня 14-летний подросток зарезал сотрудницу средней школы. Учитывая шок, который испытывает французское общество, власти намерены использовать его по максимуму. Для борьбы с вооруженными подростками предлагают меры, которые выглядят первыми шагами по установлению тотального цифрового контроля над западным обществом. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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