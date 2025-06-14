Израиль и Иран начали войну на Ближнем Востоке

Целью ответной атаки Ирана также стал израильский город Рамат-Ган, расположенный рядом с Тель-Авивом (фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS)

Для отражения атаки иранских ракет в Тель-Авиве была задействована в том числе система «Железный купол» (фото: Leo Correa/AP/TASS)

Следы от иранских ракет, летящих в сторону Израиля, были видны в небе над Дамаском в Сирии (фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press)

Акции с требованием остановить нападение на Иран прошли в Вашингтоне, недалеко от Белого дома (фото: Diane Krauthamer/ZUMA Press Wire/Reuters)

Жители Тегерана вышли на массовые акции с призывами нанести удары по Израилю и отомстить за гибель представителей высшего военного руководства страны и физиков-ядерщиков (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS)

Превентивная атака Израиля на Иран вызвала недовольство во многих странах мира. Тысячи пакистанцев вышли на антиизраильскую акцию в Карачи (фото: Zuma\TASS)

Первые удары Израиль нанес в ночь на пятницу, 13 июня. Среди целей были стратегические объекты и жилые дома военных в Тегеране (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)

Израиль продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по территории Ирана, который в ответ провел несколько волн атак с помощью баллистических ракет и дронов, а также угрожает базам США в регионе. В Израиле говорят, что не остановятся, пока у Тегерана не будет возможностей создать ядерное оружие (фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Reuters)

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