14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.7 комментариев
Израиль и Иран начали войну на Ближнем Востоке
Израиль продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по территории Ирана, который в ответ провел несколько волн атак с помощью баллистических ракет и дронов, а также угрожает базам США в регионе. В Израиле говорят, что не остановятся, пока у Тегерана не будет возможностей создать ядерное оружие (фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Reuters)
Первые удары Израиль нанес в ночь на пятницу, 13 июня. Среди целей были стратегические объекты и жилые дома военных в Тегеране (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)
Одно из последствий ракетного удара Израиля по Тегерану (фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press)
Спасатели расчищают завалы в Тегеране после атаки Израиля (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)
Превентивная атака Израиля на Иран вызвала недовольство во многих странах мира. Тысячи пакистанцев вышли на антиизраильскую акцию в Карачи (фото: Zuma\TASS)
Жители Тегерана вышли на массовые акции с призывами нанести удары по Израилю и отомстить за гибель представителей высшего военного руководства страны и физиков-ядерщиков (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS)
Для разборки завалов после израильской атаки по Тегерану потребовалась спецтехника (фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters)
После первой воздушной атаки Израиля на Иран в Тегеране некоторые дома разрушались целиком (фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)
Акции с требованием остановить нападение на Иран прошли в Вашингтоне, недалеко от Белого дома (фото: Diane Krauthamer/ZUMA Press Wire/Reuters)
В ходе ответного удара по Израилю Иран применил баллистические ракеты (фото: REUTERS/Ammar Awad)
Следы от иранских ракет, летящих в сторону Израиля, были видны в небе над Дамаском в Сирии (фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press)
Некоторые дома в Тель-Авиве получили серьезные повреждения в ходе ответной атаки Ирана (фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Антиизраильские акции прошли в индийском Кашмире, в них участвовали мусульмане шииты (фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Спасатели работают на месте разрушений вблизи Тель-Авива после массированного удара Ирана по Израилю (фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press)
Сильное задымление в Тель-Авиве после прилета нескольких десятков иранских баллистических ракет (фото: Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press)
Массовые антиизраильские акции хуситов в Йемене (фото: YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС)
Момент попадания иранской ракеты по объекту в Тель-Авиве (фото: Tomer Neuberg/ТАСС)
Для отражения атаки иранских ракет в Тель-Авиве была задействована в том числе система «Железный купол» (фото: Leo Correa/AP/TASS)
Иранские ракеты также поразили цели в израильском городе Ришон-ле-Цион (фото: Ohad Zwigenberg/AP/TASS)
Целью ответной атаки Ирана также стал израильский город Рамат-Ган, расположенный рядом с Тель-Авивом (фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS)
Полиция проводит следствие на месте разрушений после попадания иранских ракет в городе Рамат-Ган (фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS)
Антиизраильские акции также прошли в центре Сеула (фото: JEON HEON-KYUN/EPA/TASS)