Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Путин указал на проделанную работу по укреплению ВМФ России
Путин: В России многое сделали для укрепления боевых возможностей ВМФ
В последние годы Россия проделала значительную работу для укрепления боевых возможностей Военно-морского флота (ВМФ), заявил президент Владимир Путин.
Об этом глава государства сообщил на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России в Северодвинске, передает РИА «Новости». «Отмечу, что за последние годы было многое сделано для укрепления боевых возможностей военно-морских сил, в том числе и подводных сил», – заявил Путин.
По его словам, за последние восемь лет ВМФ пополнился пятью стратегическими атомными ракетоносцами проекта «Борей-А», пятью многоцелевыми подлодками проекта «Ясень-М» и восемью дизель-электрическими субмаринами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин указал на необходимость серьезной ударной мощи ВМФ для противостояния противнику.
В тот же день главком ВМФ Александр Моисеев доложил президенту об успешных испытаниях подлодки «Пермь».
На церемонии в Северодвинске Владимир Путин пообещал своевременно выполнить планы по созданию мощного флота.