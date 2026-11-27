Путин: В России многое сделали для укрепления боевых возможностей ВМФ

Tекст: Вера Басилая

Об этом глава государства сообщил на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России в Северодвинске, передает РИА «Новости». «Отмечу, что за последние годы было многое сделано для укрепления боевых возможностей военно-морских сил, в том числе и подводных сил», – заявил Путин.

По его словам, за последние восемь лет ВМФ пополнился пятью стратегическими атомными ракетоносцами проекта «Борей-А», пятью многоцелевыми подлодками проекта «Ясень-М» и восемью дизель-электрическими субмаринами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин указал на необходимость серьезной ударной мощи ВМФ для противостояния противнику.

В тот же день главком ВМФ Александр Моисеев доложил президенту об успешных испытаниях подлодки «Пермь».

На церемонии в Северодвинске Владимир Путин пообещал своевременно выполнить планы по созданию мощного флота.