«Ростелеком» призвал россиян беречься мошенников перед прямой линией с Путиным

Tекст: Дарья Григоренко

Злоумышленники попытаются запутать граждан под видом приема обращений на прямую линию с главой государства, передает ТАСС.

«Мошенники будут пользоваться таким важным мероприятием для страны, чтобы всячески запутать вас. Напоминаем также, что прямая линия является абсолютно бесплатным мероприятием. Участие не требует никаких денег. Как только вас кто-то попросит за что-то заплатить, сразу отключайтесь – это точно мошенники», – сказал Онянов.

Он призвал не сообщать посторонним коды подтверждения и внимательно проверять ресурсы, предлагающие направить обращение президенту. Онянов напомнил, что задать вопрос можно абсолютно бесплатно по телефону, через смс, а также в официальных сообществах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Кремле сообщили о проведении совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина 10 декабря.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков спрогнозировал высокий интерес граждан к прямой линии.

В начале месяца председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о значительном упрощении дозвона президенту.