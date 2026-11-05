Суд Москвы обязал структуры Google выплатить долги на 91,5 квинтиллиона рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Судья Валерий Марасанов признал обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности американских Google International LLC, Google LLC и ирландской Google Ireland, передает РИА «Новости».

Точный размер ответственности структур Google будет определен после окончания расчетов с кредиторами. В настоящий момент сумма текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы взыскал около 160,3 млрд рублей убытков с бывшего гендиректора российской «дочки» Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо. Убытки, причиненные расторжением договора о перепродаже рекламного пространства, взысканы в конкурсную массу компании.

Суд также привлек к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Гугл» его бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, но отказал в привлечении бывших управляющих директоров Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой.

Как уточняет агентство, требования подобных астрономических сумм вытекают из решений судов по искам российских СМИ, преимущественно телеканалов, к Google с требованиями разблокировать YouTube-каналы истцов. В тех делах суды вынесли решения о назначении структурам Google судебных штрафов за неисполнение решений, исчисляемых в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей. Позже апелляционная инстанция отклонила жалобы американской корпорации на данное решение.

В середине августа конкурсный управляющий сообщил об отмене аукциона по продаже активов обанкротившейся компании.



