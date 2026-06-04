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Апелляция поддержала взыскание с Google Ireland 160,3 млрд рублей
Апелляция поддержала взыскание с Google Ireland 160 млрд рублей в пользу «Гугла»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 160,3 млрд рублей с Google Ireland в пользу российского ООО «Гугл».
Апелляционная инстанция отклонила жалобы Google Ireland Limited и американской материнской компании Google International LLC. Предметом спора стало февральское определение арбитражного суда Москвы, передает РИА Новости.
«Определение... оставить без изменения, жалобы – без удовлетворения», – огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья.
Решение было принято по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. Сумма взыскания составила около 160,3 млрд рублей.
В феврале Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей по иску конкурсного управляющего.
Накануне суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро по заявлению российской компании.
Мировой судья в Москве назначил корпорации штраф в размере свыше 16 млрд рублей за неуплату ранее наложенных административных взысканий.