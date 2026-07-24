Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Песков заявил о готовности России продолжать спецоперацию до победы
Песков: Россия будет идти до победы в СВО при отсутствии мирных перспектив
Россия намерена продолжать специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей из-за отсутствия перспектив мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что страна будет добиваться полной победы на Украине военными методами. По его словам, такой сценарий неизбежен при текущем положении дел на дипломатическом треке, передает РИА «Новости».
«В условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы», – заявил официальный представитель Кремля автору программы «Вести» Павлу Зарубину.
Песков также отметил, что российская сторона успешно достигает намеченных целей в рамках спецоперации. При этом он добавил, что вариант мирного урегулирования ситуации остается для Москвы предпочтительным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Кремль объяснил продолжение спецоперации отказом украинского руководства от дипломатического урегулирования конфликта.
Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента сообщил о ведении боевых действий вплоть до полного достижения поставленных целей.