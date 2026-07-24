Песков: Россия будет идти до победы в СВО при отсутствии мирных перспектив

Tекст: Дарья Григоренко

Песков сообщил, что страна будет добиваться полной победы на Украине военными методами. По его словам, такой сценарий неизбежен при текущем положении дел на дипломатическом треке, передает РИА «Новости».

«В условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы», – заявил официальный представитель Кремля автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

Песков также отметил, что российская сторона успешно достигает намеченных целей в рамках спецоперации. При этом он добавил, что вариант мирного урегулирования ситуации остается для Москвы предпочтительным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Кремль объяснил продолжение спецоперации отказом украинского руководства от дипломатического урегулирования конфликта.

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента сообщил о ведении боевых действий вплоть до полного достижения поставленных целей.