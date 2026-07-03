Песков: Обвинение ФРГ по «Северным потокам» украинцу подтвердило данные России

Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

Tекст: Андрей Резчиков

«Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

«В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.