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    Взятие «стекольной столицы» России приблизит освобождение Донбасса
    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки
    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    Машина курских чиновников подорвалась на мине в центре Рыльска
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    Кремль заявил о трансформации ЕС в военный блок
    Премьер Молдавии ушел в отставку из-за политического кризиса
    Приднестровье заявило о взрывоопасной ситуации в отношениях с Кишиневом
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

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    3 июля 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков: Обвинение ФРГ по «Северным потокам» украинцу подтвердило данные России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение Германии обвинить гражданина Украины по делу о подрыве «Северных потоков» подтвердило ранние выводы Москвы о заказчике теракта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что решение Германии предъявить обвинения украинцу по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» совпало с данными, которые у Москвы были с самого начала.

    «Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Ранее Федеральная прокуратура Германии обвинила гражданина Украины Сергея К. в участии в теракте на «Северных потоках». По версии обвинения, он и его предполагаемые сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

    Песков отметил, что все страны Европейского союза, обсуждая перспективы членства Украины и дальнейшее сближение, должны учитывать кейс с подрывом газопроводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие власти официально выдвинули обвинения против гражданина Украины Сергея К. по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.

    Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считал взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» организованными по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хорошо известной личности виновного в подрывах газопроводов «Северный поток».

    2 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    @ Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Консультативный орган при кабинете министров Нидерландов предложил задействовать военный контингент королевства в международной миссии на Украине после возможного соглашения о прекращении огня.

    Консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов рекомендовал стране принять «активное политическое и военное участие» в потенциальной международной миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    В документе говорится, что Нидерланды, по мнению экспертов, должны войти в коалицию государств, которая возьмет на себя политическое и военное руководство будущей гарантийной миссией.

    Совет подчеркнул, что Гаага должна внести не только политический вклад, но и выделить военный контингент для такой операции. При этом отдельно отмечается, что решение о направлении нидерландских военнослужащих должен принимать парламент в соответствии с конституционными нормами.

    Авторы заключения акцентировали, что власти обязаны заранее определить, какие именно подразделения и какие возможности Нидерланды смогут предоставить для участия в подобной миссии после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину и призвала воздержаться от поспешных шагов.

    В июне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 млн евро на поставки военной техники и боеприпасов для Украины.

    Незадолго до этого военно-морские силы Украины получили от Нидерландов очередной противоминный корабль класса Alkmaar в рамках военной поддержки.

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    3 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    @ Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре города Рыльска в Курской области на дистанционно управляемой мине подорвался автомобиль с местными чиновниками, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Утром 3 июля на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, указал Хинштейн в Max.

    «Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», – заявил глава региона.

    Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, госпитализирован с непроникающим ранением живота и поврежденным бедром.

    В настоящее время его оперируют в Рыльской центральной районной больнице. После стабилизации состояния обоих пострадавших переведут в Курскую областную больницу.

    Кроме того, от взрывной волны пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

    Они получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в местную больницу с возможностью перевода в Курск. В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля при разминировании в Рыльске погиб взрывотехник ОМОНа.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    3 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки

    Интерпол объявил в розыск украинку за подрыв бизнесмена Ермолаева в Монако

    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки
    @ Interpol

    Tекст: Мария Иванова

    Международная полиция ищет гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева с использованием бомбы.

    Данные о розыске предполагаемой преступницы появились в международной базе, передает РИА «Новости». Власти княжества подозревают девушку в попытке убийства общественно опасным способом.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. В результате детонации устройства пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Представители Ермолаева подтвердили получение им ранений при атаке.

    Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо подчеркнул криминальный характер инцидента. «Произошедшее не квалифицируется как теракт», – заявил руководитель ведомства.

    Французская газета Figaro отмечает вероятную причастность Службы безопасности Украины к нападению в качестве предупреждения для коммерсанта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Монако установила личность организатора взрыва.

    Правоохранительные органы обнаружили подозреваемую на территории Германии.

    Французские следователи назвали причастность Службы безопасности Украины приоритетной версией покушения.

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    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    2 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

    Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    @ primeminister.am

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские чиновники могут поделиться с Арменией «успешным» опытом, как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление за счет кризиса. Российский газ остается безальтернативным для Еревана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В ходе визита в Армению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет стране с диверсификацией ее энергетического импорта по примеру Украины.

    «Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

    Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

    Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

    Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

    Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

    Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

    О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

    Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

    На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    2 июля 2026, 21:06 • Новости дня
    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Пасечник: Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Лисичанске ЛНР оказался под ударом пассажирский автобус, ранения получили двенадцать человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Обстрел произошел в момент возвращения горожан с работы. «В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняется», – написал Пасечник в своем канале в Max.

    По его словам, все раненые оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Характер травм у пострадавших различается, данные о состоянии людей уточняются.

    Глава республики также сообщил, что следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия ударов по автобусу. Правоохранительные органы осматривают место происшествия и собирают материалы для последующего разбирательства.

    В начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами.

    В августе 2024 года ВСУ обстреляли пассажирский транспорт в Лисичанске кассетными боеприпасами. В результате того удара погибли три мирных жителя.

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    3 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29

    Политолог Козюлин: Политические разногласия лишили Украину польских МиГ-29

    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29
    @ Andreas Franke/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Срыв передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 объясняется не только отказом Киева от соблюдения сделки, но и их давними историческими спорами. Двусторонние политические расхождения усиливает усталость польского общества от действий Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах Польши утилизировать 14 истребителей МиГ-29, предназначавшихся ВСУ.

    «В основе нынешнего спора Киева и Варшавы из-за беспилотных технологий и истребителей лежат давние историко-политические разногласия стран», – считает Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. Спикер напомнил, что еще в 2018 году польский Сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии», а также ввел уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.

    Спикер также указал, что Варшава не приемлет культ лидеров УПА (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), тогда как Верховная рада недавно проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». «Здесь же нужно упомянуть и «войну орденов» между Варшавой и Киевом», – продолжил эксперт.

    «Кроме того, в польском обществе очевидным образом растет усталость от беженцев с Украины – самого их количества, а также возникающих в этой связи бытовых неудобств. Раздражение усиливается и будет копиться», – спрогнозировал аналитик.

    «С другой стороны, украинским властям продолжает казаться, что западная поддержка помогает им обрести силу. На этом фоне Банковая совершает откровенно необдуманные действия, теряет политические и дипломатические ориентиры, ссорится с соседними странами, власти которых ранее входили в число наиболее близких и поддерживающих Киев в противостоянии с Россией», – обратил внимание собеседник.

    «Все эти факторы привели к тому, что стороны не могут прийти к соглашению по поводу истребителей и дронов. Недовольство польских властей усиливает еще и то обстоятельство, что Украина договаривается с рядом других восточноевропейских стран о производстве БПЛА. Польша видит в этом нарочитое вредительство со стороны соседа», – объяснил Козюлин.

    Ранее польское издание Wiadomosci сообщило, что Варшава приняла решение о выведении из эксплуатации истребителей МиГ-29, которые планировали передать Киеву. Польша должна была получить от Украины технологии производства беспилотников в обмен на самолеты. Однако договоренности сорвались.

    «Украина не выполнила соглашение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш, глава министерства национальной обороны Польши. По его словам, «Киев не выражает готовность к достижению соглашения». «Этот вопрос политически мотивирован и вытекает, среди прочего, из недавних исторических споров», – подчеркнул чиновник. Сообщается, что 14 истребителей, которые могли быть переданы Украине, будут утилизированы.

    Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, сообщает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Чехия вслед за Польшей начинает дистанцироваться от киевского режима на фоне украинской героизации нацистов.

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    3 июля 2026, 08:07 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.

    Противник понес серьезные потери в районе поселка Белый Колодезь на волчанском направлении, передает РИА «Новости». Для удержания позиций командование продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что большинство украинских националистов из состава 159-й бригады ВСУ были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», – рассказали представители силовых структур. За прошедшие сутки подтвержденные потери украинской стороны превысили 220 человек.

    Из них более 160 военных ликвидированы в Сумской области, а свыше 60 – в Харьковской. Населенный пункт Белый Колодезь служит значимым центром снабжения группировки восточнее Волчанска. Его освобождение позволит перерезать пути сообщения, нарушить логистику и серьезно осложнить переброску дополнительных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским войскам около Белого Колодезя.

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    3 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по рынку Токмака, есть погибшие
    Дрон ВСУ ударил по рынку Токмака, есть погибшие
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по городскому рынку Токмака в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    «В настоящий момент известно о погибших и раненых», – указал Балицкий в Max.

    Пострадавших доставили бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу.

    Губернатор отметил, что атака продолжается, мобилизованы все резервы системы здравоохранения.

    «Держу ситуацию на личном контроле. Необходимая помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. На месте работают оперативные службы», – заключил глава региона.

    Ранее Балицкий сообщал, что в ходе ударов ВСУ по региону погибли три человека

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    3 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша планирует утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Украине.

    Польская сторона планирует уничтожить 14 истребителей МиГ-29, которые изначально должны были пополнить украинский авиапарк, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-каналы. Сделка по поставкам этих боевых машин окончательно сорвалась.

    Основной причиной отмены договоренностей стало категоричное нежелание украинских властей передавать Варшаве технологии создания беспилотников. Стороны так и не смогли прийти к компромиссу об обмене самолетов на дроны.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что передача техники не состоится. Позднее это решение подтвердила его заместитель Магдалена Собковяк-Чернецкая, подчеркнув, что вопрос поставок больше не рассматривается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 из-за нежелания украинской стороны делиться разработками беспилотников.

    Украинские власти отказались принимать самолеты без проведения их предварительной модернизации за счет польской стороны.

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик потребовал от Киева интересующие технологии дронов в обмен на оставшиеся машины.

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    3 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    В совершении теракта в Монако заподозрили гражданку Украины из Германии

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате взрыва в понедельник вечером в Монако трое получили ранения, в том числе женщина, которая находится в критическом состоянии, а подозреваемой в совершении теракта следователи считают гражданку Украины.

    «По нашим сведениям, 30-летняя женщина, проживающая в Германии, якобы бросила заминированный пакет перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева», – пишет газета Le Figaro.

    Спустя четыре дня с момента взрыва, следователи считают, что его целью, скорее всего, был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    Несколько источников сообщили, что подозреваемая некоторое время следила за бизнесменом. Во внутренней записке полиции Монако сказано: «вероятно, это женщина, которая замаскируется под мужчину», передает BFMTV. Для поимки подозреваемого выдан европейский ордер на арест.

    По данным канала, следователи рассматривают две основные версии покушения: организованная преступность и иностранное вмешательство.

    Напомним, поздним вечером понедельника, 29 июня, французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв. BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Figaro сообщила, что взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина. Следователи установили личность  террориста и выдали ордер на его арест. Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако.

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