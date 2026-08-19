Путин сообщил о дефиците консолидированного бюджета России

Путин: Дефицит консолидированного бюджета России составил 160 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства озвучил финансовые показатели на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле. Встреча была посвящена реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, передает РИА «Новости».

«Особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов: за первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд рублей, почти, как год назад», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин заявил о значительном росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета во втором квартале.

Месяцем ранее Минфин сообщил о дефиците бюджета за первые полгода в размере 5,73 трлн рублей.

В апреле министр финансов Антон Силуанов оценил суммарный долг российских регионов примерно в 3,5 трлн рублей.