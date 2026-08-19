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Путин сообщил о дефиците консолидированного бюджета России
Путин: Дефицит консолидированного бюджета России составил 160 млрд рублей
Дефицит средств в консолидированном бюджете страны достиг отметки в 160 млрд рублей, при этом доходы и расходы регионов увеличились на 5,9%, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства озвучил финансовые показатели на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле. Встреча была посвящена реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, передает РИА «Новости».
«Особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов: за первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд рублей, почти, как год назад», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин заявил о значительном росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета во втором квартале.
Месяцем ранее Минфин сообщил о дефиците бюджета за первые полгода в размере 5,73 трлн рублей.
В апреле министр финансов Антон Силуанов оценил суммарный долг российских регионов примерно в 3,5 трлн рублей.