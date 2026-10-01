Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
Президент Владимир Путин заявил, что при прямом нападении на Калининград или любой другой российский регион Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений.
«Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – сказал глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает «Интерфакс».
По словам главы государства, при прямом нападении на страну «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».
Путин уточнил, что в письме МИД по Калининграду говорится не об ответном ядерном ударе, а о возможности задействовать все доступные силы и средства. Выбор конкретного вооружения, подчеркнул он, Россия сделает сама.
Путин также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают российское предупреждение серьезным. «Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес», – ответил президент.
Он отметил, что о подготовке к войне с Россией говорят европейские политики. Учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов Путин назвал действиями, усиливающими напряженность. «А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация», – заявил он.
Президент подчеркнул, что Россия учитывает численность потенциального противника и его значительный экономический и военный потенциал. В этих условиях, по его словам, стране придется использовать собственные преимущества.
«Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество», – сказал Путин, добавив, что Москва никому в Европе не угрожает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.
Президент Владимир Путин оставил за Россией право на ядерный ответ в случае агрессии.