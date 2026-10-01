МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента

Замглавы МИД Алимов: У изоляторов России изолента кончилась

Tекст: Тимур Шайдуллин

Попытки западных стран изолировать Москву провалились, заявил Алимов в ходе выступления на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

«У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», – отметил Алимов.

Замминистра подчеркнул наличие у государства большого числа друзей и единомышленников. По его мнению, зарубежные партнеры видят перспективы взаимовыгодного сотрудничества и ценят роль страны как реального противовеса Западу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители западных стран сами инициировали диалог с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль лично попросил о встрече с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Ранее власти Соединенных Штатов отказали Александру Алимову в выдаче американской визы для поездки на сессию.