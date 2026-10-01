Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Системы ПВО уничтожили 227 украинских дронов над регионами России
Минобороны: ПВО перехватила 227 БПЛА над Россией и Черным морем за день
Дежурные силы ПВО России перехватили и уничтожили 227 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за 12 часов, сообщило Минобороны.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 227 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские беспилотники атаковали агрохолдинг «Мираторг» в Брянской области.
ВС России поразили военные аэродромы и используемые ВСУ объекты энергетики.
В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников.