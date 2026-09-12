Пролетевший через Молдавию БПЛА упал посреди кукурузного поля в Румынии

Tекст: Вера Басилая

Беспилотный летательный аппарат, ранее нарушивший воздушное пространство Молдавии, упал в румынском уезде Сучава, передает РИА «Новости». До этого молдавское военное ведомство сообщало о закрытии неба над страной на один час из-за дрона, прилетевшего со стороны Украины.

После разведки, проведенной силами МВД, в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре уезда Сучава был обнаружен упавший летательный аппарат, говорится в сообщении министерства обороны Румынии.

После получения информации о нарушении границы румынские ВВС подняли в воздух два истребителя F-16. В уезде Ботошань, над которым пролетел аппарат, объявляли воздушную тревогу. При падении дрона образовалась метровая воронка глубиной 30 сантиметров и возник небольшой пожар. Пострадавших нет, на месте работают специалисты-пиротехники.

Молдавские пограничники обнаружили обломки неизвестного беспилотника около границы с Украиной.

В августе испанский истребитель F-18 уничтожил дрон-нарушитель над территорией Румынии.

Месяцем ранее похожий летательный аппарат взорвался при ударе о землю в молдавском районе Каушаны.