Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!13 комментариев
В Москве прошел масштабный Крестный ход с мощами Дмитрия Донского
В Москве состоялось масштабное молитвенное шествие с мощами Дмитрия Донского, участники которого преодолели шестикилометровый маршрут от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. (фото: Данил Айкин/ТАСС)
Шествие длилось от полутора до двух часов и пролегало по Пречистенской и Фрунзенской набережным, а также по улице Хамовнический Вал (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
Возле Новодевичьего монастыря участники поклонились святыням, которые несли во время хода. Среди них были Смоленская икона Божией Матери, мощи святого великого князя Димитрия Донского и икона Всех святых Московских (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
В ходе мероприятия патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил краткое богослужение перед мощами Дмитрия Донского (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Маршрут хода протянулся почти на 6,5 км от храма Христа Спасителя до врат Новодевичьего монастыря. Процессию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в начале хода были пронесены три особо почитаемые святыни (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
В начале процессии пронесли три особо почитаемые святыни: Смоленскую икону Божией Матери, ковчег с мощами святого великого князя Дмитрия Донского и икону Всех святых московских (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
Традицию проведения Общемосковского крестного хода возобновили в прошлом году. Тогда в нем приняли участие около 400 тысяч человек. Мероприятие приурочено ко дню празднования Собора московских святых (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
Впервые такое шествие состоялось в 1525-м — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список чудотворной Смоленской иконы Божией Матери (фото: Максим Блинов/РИА Новости)