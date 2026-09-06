Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

Tекст: Дарья Григоренко

Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

«Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.