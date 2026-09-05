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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 20:23 • Новости дня

    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине

    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине Кушнера и Виткоффа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проводит встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения украинского урегулирования.

    Переговоры российского лидера с американскими посланниками стартовали в субботу вечером в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. Владимир Путин тепло поприветствовал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пожав им руки, а также передал слова благодарности и наилучшие пожелания Дональду Трампу, передает ТАСС.

    «Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – отметил президент России в начале встречи.

    Путин встречается с Уиткоффом уже в восьмой раз, а Кушнер участвует в обсуждениях украинского урегулирования в третий раз. Предыдущая встреча состоялась 22 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта.

    Днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково. В воскресенье представители Соединенных Штатов посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой пятеркой предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    На встречу с российским лидером пришли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    Кандидаты рассказали о своих поездках и общении с избирателями. По итогам обсуждения поднятых вопросов президент принял решение дать ряд конкретных поручений, уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный перечень кандидатов для участия в голосовании. В конце августа президент России Владимир Путин прибыл на второй этап партийного съезда в Москве.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    5 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин по предложению ЕР присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам за героизм их жителей в годы Великой Отечественной войны.

    Президент подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости».

    «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Березники, городу Бийску, городу Вятские Поляны, городу Йошкар-Оле, городу Копейску, городу Королеву, городу Первоуральску, городу Саранску, городу Серову, городу Уссурийску, городу Ухте, городу Черемхово», – говорится в тексте указа.

    Ранее «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам.

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрывал заслуги этих населенных пунктов.

    Путин назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей государственной политики.

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    5 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Американский самолет пересек границу России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Воздушное судно из Соединенных Штатов оказалось над территорией страны, передает РИА «Новости». Согласно информации сервиса Flightradar, самолет Boeing C-32A пересек российскую границу примерно в 11.40 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о поездке Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

    Осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить Москву и Киев.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит этих дипломатов в обозримом будущем.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

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    4 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    NYT: США призвали Москву и Киев остановить удары на время визита Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты обратились к России и Украине с просьбой приостановить взаимные удары на период возможного приезда спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет The New York Times (NYT).

    По информации NYT, Вашингтон попытался добиться временного перемирия между Москвой и Киевом для обеспечения безопасности американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера, передает РИА «Новости».

    «По словам официальных лиц, переговоры об этой поездке шли неделями. Соединенные Штаты настаивали, чтобы украинская сторона на время пребывания обоих в России приостановила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, а российская сторона аналогичным образом прекратила ракетные удары по Киеву», – сообщает американское издание.

    Напомним, портал Axios анонсировал визит американских спецпосланников в Москву и Киев 5-6 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о временной приостановке украинских атак.

    Владимир Зеленский подтвердил прибытие делегатов в украинскую столицу в предстоящее воскресенье.

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    5 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

    Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Кремль для переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Кортеж с американскими делегатами приехал на территорию резиденции главы государства, передает ТАСС. Гостей сопровождает специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально анонсировал этот контакт. Он сообщал, что 5 сентября Владимир Путин проведет запланированную встречу с находящимися в Москве переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России утром в субботу. Перед визитом в Кремль американские делегаты провели деловой обед с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

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    5 сентября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России 3 сентября

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный певец Михаил Шуфутинский удостоился звания народного артиста, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства подписал соответствующий указ 3 сентября, передает ТАСС.

    Согласно документу, высокая награда присуждена музыканту за значительный вклад в искусство.

    Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года. Исполнитель окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. Там он получил специальности дирижера, хормейстера, а также преподавателя музыки и пения.

    В прошлом году Шуфутинский назвал 3 сентября настоящим народным праздником.

    В июне 2026 года президент России присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину.

    В марте глава государства удостоил аналогичного звания Владимира Вдовиченкова.

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    5 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после принятия в столичном аэропорту Внуково спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера назвал их миротворцами.

    «Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер!» – написал Кирилл Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России утром в субботу.

    Кортеж американских переговорщиков вместе с Кириллом Дмитриевым выехал из аэропорта Внуково в центр столицы.

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    5 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее воскресенье в украинской столице ожидается визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский анонсировал приезд в украинскую столицу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, передает ТАСС.

    Визит представителей Соединенных Штатов намечен на воскресенье, 6 сентября.

    «План дипломатических мер на завтра в Киеве с участием американской команды утвержден. Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору», – сообщил глава киевского режима.

    Напомним, президент России Владимир Путин 5 сентября намерен провести рабочую встречу с американскими посланниками.

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев встретил делегатов в столичном аэропорту Внуково.

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    5 сентября 2026, 13:29 • Новости дня
    Кортеж Уиткоффа, Кушнера и Дмитриева выехал из Внуково

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера во Внуково, после чего их кортеж направился в центр Москвы.

    Кортеж автомобилей спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера выехал из аэропорта Внуково, передает РИА «Новости».

    Ранее Дмитриев прибыл во Внуково, чтобы встретить спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера Кушнера, которые прилетели в субботу в Москву. Автомобили направились в сторону центра российской столицы.

    За некоторое время до этого правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о поездке своих спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

    Портал Axios называл датами визита переговорщиков 5 и 6 сентября.

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    5 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер замечены на деловом обеде с Дмитриевым

    Представители США Уиткофф и Кушнер встретились с главой РФПИ в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу в Москве с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым перед переговорами с президентом Владимиром Путиным.

    Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели деловой обед в одном из московских ресторанов с спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет 5 сентября встречу с находящимися в Москве американскими делегатами. Ожидается, что после Москвы переговорщики отправятся в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

    Ранее в субботу кортеж американских переговорщиков вместе с Кириллом Дмитриевым выехал из аэропорта Внуково в центр столицы. Спецпредставитель президента России назвал прибывших дипломатов миротворцами.

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    5 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот»

    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленный столичный вокзал «Серп и Молот» на четвертом центральном диаметре.

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии московского городского вокзала «Серп и Молот» по видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА «Новости». Событие приурочено ко Дню города, который отмечается в Москве 5 и 6 сентября. В этом году столице исполняется 879 лет.

    После комплексной реконструкции станция стала полноценным городским вокзалом площадью более 7,3 тыс. квадратных метров. Объект включает две современные платформы, оборудованные навесами на всю длину, а также новый пассажирский конкорс и южный вестибюль. Дизайн нового здания отсылает к историческому заводу «Серп и Молот».

    Транспортным узлом ежедневно пользуются до 70 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток увеличится на 40% и превысит 100 тыс. человек в сутки. Власти столицы также планируют перенести платформу «Москва-Товарная», чтобы поезда МЦД-2 могли останавливаться на «Серпе и Молоте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в День города президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо». До этого по видеосвязи российский лидер запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Кроме того, Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда Российской Федерации.

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      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

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      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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