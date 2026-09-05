Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после принятия в столичном аэропорту Внуково спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера назвал их миротворцами.
«Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер!» – написал Кирилл Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.
Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России утром в субботу.
Кортеж американских переговорщиков вместе с Кириллом Дмитриевым выехал из аэропорта Внуково в центр столицы.