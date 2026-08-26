Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе в Тернополе конфликт жителей с сотрудниками ТЦК перерос в массовый протест. Во время жесткого задержания мужчины на улице Леся Курбаса вокруг военных собралась толпа. Люди заблокировали дорогу, стали бить по служебной машине и попытались отбить задержанного. Трое сотрудников ТЦК получили травмы.

Полицейские оцепили район, эвакуировали сотрудников ТЦК и разблокировали автомобиль. Однако ночью жители вновь вышли на улицы с маршем, скандируя «Ганьба!» («Позор!») вслед уезжавшим машинам военных. Украинские СМИ связывают протест с участившейся в Тернополе «бусификацией». Нынешний конфликт стал кульминацией серии столкновений вокруг мобилизации.

Похожие события произошли в июле во Львове. После задержания и избиения мужчины сотрудниками ТЦК около 200 человек заблокировали улицу и перевернули служебный автомобиль. Толпа также окружила одного из сотрудников ТЦК, сорвала с него форму и избила. Для разгона протестующих пришлось стянуть спецназ, а общее число участников беспорядков, по некоторым данным, достигло тысячи человек.

На следующий день около 50 задержанных публично извинились за участие в протесте. Перед этим их на несколько часов поместили в СИЗО. Один из участников после беседы с правоохранителями заявил, что готов пойти в армию, другой – что уже служит в ВСУ.

Как пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, внутри Украины зреет серьезный кризис доверия между населением и мобилизационной системой. По его мнению, насильственные методы ТЦК дают обратный эффект: вместо страха у людей включаются инстинкт самосохранения и взаимовыручка, что все чаще выливается в открытые конфликты и потасовки на улицах.

Наиболее остро эта проблема проявляется на Западной Украине. По данным украинских СМИ, регион лидирует по числу уголовных дел против уклонистов и попыток незаконного выезда из страны. Особенно высока плотность мужчин, находящихся в розыске ТЦК, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Местные вузы при этом стали одним из способов получения отсрочки: мужчины призывного возраста массово поступают на платное обучение или оформляются преподавателями.

Отдельная проблема – нелегальный выезд. Госпогранслужба Украины регулярно сообщает о попытках мужчин пересечь границу через Карпаты и реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, Венгрию, Словакию или Польшу. Значительная часть уголовных дел в западных областях связана с организацией незаконной переправки военнообязанных за рубеж.

«Жителями Тернополя в их бунте против ТЦК руководит желание выжить. Они понимают, что участь быть мобилизованными, вероятно, ждет значительную часть Украины. Эти опасения усиливаются на фоне заявлений иностранных «партнеров» Киева и украинских чиновников о возможности скорого призыва женщин», – отметил политолог Владимир Корнилов.

В связи с этим молодежь, женщины, старики и даже люди с ограниченными физическими возможностями бросаются защищать мужчин от «людоловов». «Кадры идущих по центру Тернополя юношей и девушек, скандирующих «Ганьба!», выглядели впечатляюще», – признал собеседник.

«Вряд ли это была спланированная акция. Скорее всего, молодые жители города спонтанно, но в едином порыве решили выразить свое отношение к Зеленскому и политике его команды. Все понимают суть происходящего, но ничего не могут сделать», – добавил эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что основную часть марширующих составляли молодые люди. По его мнению, это связано с тем, что закон пока запрещает ТЦК их мобилизовать. «При этом, думаю, власти поступят с ними так же жестко, как и во Львове – поставят на колени, заставят извиняться на камеру после физического давления», – допустил собеседник.

Корнилов сожалеет, что против ТЦК выступают жители далеко не всех украинских регионов. «Например, во Львове и Тернополе люди пытаются оказывать хоть какое-то сопротивление. А другие крупные города молчат. Видимо, местное население настолько подавлено, что не может ничего организовать», – предположил аналитик.

«События в Тернополе и Львове стали маркером глубокого кризиса, который невозможно игнорировать. Речь идет не просто о недовольстве мобилизацией, а о крахе самой концепции «титульной нации», на которой долгое время строилась идеология западноукраинских регионов», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

По словам эксперта, западная Украина долгое время жила в иллюзии безопасности, считая, что «своих не тронут». Однако теперь мобилизационная машина дошла и до нее. «Когда шансы вернуться с фронта живыми стремятся к нулю, у человека просыпаются инстинкты самосохранения, толкающие на отчаянное сопротивление. Это пробуждение оказалось болезненным и вылилось в уличные акции, где тон задает молодежь, не желающая становиться расходным материалом», – добавил политолог.

При этом, отмечает Дудчак, протесты вряд ли перерастут в организованное движение, способное потрясти режим: для этого нужны лидеры, деньги и каналы коммуникации. «Протесты были и будут носить локальный характер, но их частота неизбежно возрастет. Власти не могут остановиться в отлове потенциальных солдат, а население – смириться с ролью жертвы. Пример одних городов станет заразительным для других», – прогнозирует он.

Именно здесь проявляется еще одно противоречие Западной Украины. Регион, который на протяжении десятилетий претендовал на роль хранителя украинской национальной идеи и во многом насильственно задавал ее содержание для всей страны, сегодня сам демонстрирует нежелание нести все издержки этой идеи.

Уже сейчас видны множественные линии раскола – между тылом и фронтом, властью и населением, Востоком и Западом. «Украина сегодня – это конгломерат, удерживаемый лишь жесткой диктатурой и внешним управлением.

Примечательно, что параллельно с бунтами против ТЦК на той же Западной Украине по-прежнему сильны милитаристские настроения, но с поправкой на лицемерие: «пусть воюют другие, а мы за войну»,

– рассуждает эксперт. Этот диссонанс особенно заметен на фоне трансформации самого понятия «патриотизм». «В случае с Западной Украиной он возможен только на безопасном расстоянии от окопов. Добровольческий порыв 2022 года выгорел дотла, столкнувшись с правдой: государство не ценит своих граждан. Инвалиды без выплат, семьи без компенсаций, растущие кладбища и тотальная коррупция верхов – все это стремительно разъедает мотивацию. Люди видят, что одни зарабатывают на крови, а другие теряют конечности или жизнь», – подчеркнул эксперт.

В результате проблема выходит далеко за пределы отдельных конфликтов с ТЦК и начинает непосредственно влиять на обороноспособность противника. По словам спикера, на передовой падает боевой дух, а желание покинуть территорию Украины становится доминирующим. «Более 60% уехавших не намерены возвращаться, независимо от исхода конфликта. Общество устало от войны, а «ежедневная граната» в отношении демобилизованных стала мрачной приметой времени», – добавил Дудчак.

Украина в ее нынешнем виде, считает эксперт, становится все более зависимой от внешней поддержки. «Она держится на западных финансах и оружии, а внутренние механизмы давно разрушены. Даже гипотетическое прекращение огня не отменит долгосрочных последствий: подорванной психики народа, демографической ямы и экономической нежизнеспособности. Восстанавливать и поддерживать этого монстра на искусственных крепежах смысла уже нет, он в любом случае будет закрыт, либо продолжит существовать как территория перманентного хаоса», – резюмирует политолог.