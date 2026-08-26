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    26 августа 2026, 11:30 • Экономика

    Россия не пускает Японию в четверку крупнейших экономик мира

    Россия не пускает Японию в четверку крупнейших экономик мира
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). И удерживает это звание пять лет подряд. Япония наступает на пятки, но догнать не может. Первое место у США давно отобрал Китай. Почему Америка сдала свои позиции и получится ли у России шестой год подряд удержать свой высокий экономический статус?

    Россия занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина.

    ВВП нашей страны по ППС впервые превысил 7 трлн долларов и составил 7,26 трлн долларов в 2025 году против 6,97 трлн в 2024 году. Первое место в списке крупнейших экономик у Китая (41,2 трлн долларов), причем он уже давно обогнал США (29,3 трлн), которые на второй строчке. На третьем месте Индия (17,3 трлн). Размер каждой из этих экономик превышает 17 трлн долларов. Четвертое и пятое место у России и Японии, который идут очень близко друг к другу. Япония прямо дышит в спину России: ее ВВП вырос до 7 трлн долларов против 6,7 трлн годом ранее.

    Однако Россия уже пять лет удерживает звание четвертой в мире экономики по ППС. В 2024 году Всемирный банк пересчитал данные и объявил, что Россия занимала четвертое место по ППС аж с 2021 года. Получится ли у нашей страны продолжить оставаться на этой высоте?

    Для начала стоит разобраться, что такое ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и чем отличается от других оценок мировых экономик.

    «Пересчет валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, который проводят МВФ и Всемирный банк, позволяет более справедливо сравнивать экономики стран. ВВП по ППС рассчитывает национальный ВВП не по рыночному валютному курсу, а по соотношению цен на сопоставимую корзину товаров и услуг в разных странах», – говорит директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

    «Вместо прямого пересчета ВВП по рыночному курсу валют ППС позволяет измерить, сколько одинаковых товаров и услуг можно приобрести в странах на одинаковую сумму. Более низкий уровень цен позволяет стране получить более высокие оценки размеров ВВП по ППС»,

    – говорит старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремин.

    Выйти на четвертое место в мире и удерживать уже на протяжении пяти лет России помогают высокие темпы роста экономики. «В предыдущие годы ВВП России рос гораздо более высокими темпами в реальном выражении, чем у наших ближайших конкурентов. Во многом это произошло благодаря расширению бюджетных расходов и интенсификации инвестиционной и потребительской активности в стране. Бизнес успешно адаптировался к санкционному давлению, запустились процессы импортозамещения и перестройки логистических цепочек, экономика стала более конкурентоспособной», – говорит Еремин. В 2023–2024 годах российская экономика показывала рост выше 4% и обошла в этом плане западные страны.

    Одним из ключевых драйверов роста в последние годы была обрабатывающая промышленность, расширение которой произошло за счет освобождения рыночных ниш из-за ухода иностранных компаний и процессов замещения импорта как выпуска отдельных комплектующих, так и целых узлов и товаров, говорит экономист. Кроме того, стимулом для роста обработки стал рост спроса со стороны государства на продукцию военного назначения, однако росла и гражданская промышленность: фармацевтика и медицинская промышленность, транспортное машиностроение, радиоэлектроника и другое, добавляет Еремин.

    Расти нашей экономике помогает и агропромышленный комплекс, который показывал темпы роста выше средних по экономике. «Ориентация на продовольственную безопасность и высокий экспортный потенциал делают АПК одной из наиболее стабильных отраслей», – замечает экономист. По его словам, экономика росла широким фронтом, большинство отраслей показывало положительную динамику – это и сектор услуг благодаря росту реальных доходов и развитию туризма внутри страны, это и финансовый сектор, и строительный сектор.

    Помогал также высокий инвестиционный спрос: инвестиции в основной капитал росли в среднем на 8,4% за период с 2021 по 2024 год, добавляет Наметкин.

    Любопытно, что за последние пять лет структура экономического роста России существенно изменилась. «Так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта – и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок», – сказал вице-премьер Новак.

    «На текущий момент главным фактором роста выступает потребительский спрос, обеспечиваемый наращиванием реальных располагаемых доходов на 23% за 2023-2025 годы. Несмотря на замедление экономики РФ до 1% по итогам 2025 года (после плюс 4,9% за 2024 год) и довольно умеренного роста в первом полугодии 2026 года (плюс 0,6% в годовом выражении), потребительский спрос продолжает демонстрировать устойчивость. В первом полугодии 2026 года оборот розничной торговли вырос на 5,4% в годовом выражении, тогда как в целом за 2025 года на 4,1%», – комментирует Наметкин.

    В 2026 году ожидается замедление роста ВВП России, и в теории это может снизить отрыв от ближайшего конкурента – Японии – в рейтинге мировых экономик. «Тем не менее даже с учетом этого обстоятельства, компенсирующим фактором может выступить продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики Банка России, что позволит российской экономике в ближайшей перспективе развить более активный рост и закрепить свое текущее положение среди других стран», – считает Наметкин.

    «В среднесрочной перспективе у России хорошие шансы сохранить четвертое место по ППС, увеличивая отрыв от Германии и Японии. Поскольку макроэкономическая динамика в этих странах будет хуже, чем в России.

    Однако ворваться в тройку не получится, так как отставание слишком велико, и на его сокращение требуются десятки лет и масштабное внедрение прорывных технологий», – заключает Еремин.

    Что касается лидеров рейтинга, то США продолжат снижать долю по ППС. С начала 2000-х она снизилась с 22% до 15%, тогда как доля Китая по ППС выросла с 2% до почти 20%, и продолжит расти.

    «Китай за этот период прошел через путь стремительной индустриализации, урбанизации и технологического развития, продолжая дальше трансформироваться из аграрной в крупную промышленную державу. Эффект низкой базы для Китая обеспечил ему темпы роста в разы превышающие американские, что позволило довольно быстро сократить разрыв и опередить США. В определенной мере Китай оказывается в выигрыше и благодаря ППС, поскольку цены в Китае по-прежнему ниже, чем в США», – говорит Еремин.

    Положение КНР как главной мировой «мастерской» способствует снижению себестоимости производства по ряду групп промышленных и потребительских товаров, позволяет предоставить одинаковый доступ широкому кругу локальных потребителей при продолжающимся повышении благосостояния населения, заключает Наметкин.

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