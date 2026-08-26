Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Дмитриев назвал партию АдГ единственной надеждой «уставших от лжи» немцев
Дмитриев: Немцы видят в АдГ единственную надежду
Жители Германии разочаровались в проводимой политике и видят в «Альтернативе для Германии» (АдГ) единственную надежду, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал политические настроения жителей Германии, передает ТАСС. Он обратил внимание на рекордные рейтинги оппозиции в восточных регионах страны.
«Немцы устали от лжи и провальной политики и видят в прагматичной АдГ, которая их слушает, единственную надежду», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Заявление стало реакцией на публикацию сопредседателя партии Алис Вайдель. Политик подчеркнула желание немецких граждан добиться скорейшей смены текущего курса.
По данным исследования службы Forsa, партию АдГ на востоке ФРГ поддерживают 43% респондентов. Левая партия занимает вторую строчку с 16%, а Христианско-демократический союз набирает 13% голосов.
В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны.
Власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай ожидаемой победы АдГ на сентябрьских земельных выборах.
Лидер АдГ Алиса Вайдель назвала правящих политиков Германии разрушающими страну идиотами.
Также Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.