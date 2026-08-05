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МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига
Глава МВД ФРГ Добриндт: В аэропорту Лейпцига произошла гибридная атака
Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле стал новым уровнем гибридной угрозы, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
«Этот дрон был оснащен взрывчаткой, и это совершенно новый уровень угрозы. По моей оценке, мы имеем дело с гибридным сценарием атаки», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на MDR.
По словам министра, по предварительным данным, к инциденту не причастны дилетанты. Он подчеркнул, что подобные действия требуют высокого уровня технической подготовки, а также доступа к специализированным материалам. Добриндт отдельно отметил, что произошедшее не указывает на любительский подход.
В то же время глава МВД призвал воздержаться от домыслов и дождаться официальных итогов расследования. Он указал, что текущие версии о типе взрывчатки, конструкции дрона, его происхождении и возможных организаторах могут оказаться полностью неверными.
Расследованием занимается генеральная прокуратура Дрездена совместно с подразделением по борьбе с терроризмом и экстремизмом ведомства по уголовным делам федеральной земли Саксония.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду на территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.
Сотрудник наземной службы аэропорта перехватил беспилотник с самодельной взрывчаткой.
НАТО подтвердило наличие беспилотника с детонатором и зарядом взрывчатого вещества рядом с украинским самолетом в аэропорту Лейпцига/Галле.