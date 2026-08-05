  • Новость часаСредства ПВО перехватили 200 украинских дронов за день
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    25 комментариев
    5 августа 2026, 23:55 • Новости дня

    МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига

    Глава МВД ФРГ Добриндт: В аэропорту Лейпцига произошла гибридная атака

    МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига
    @ tagesschau/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле стал новым уровнем гибридной угрозы, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    «Этот дрон был оснащен взрывчаткой, и это совершенно новый уровень угрозы. По моей оценке, мы имеем дело с гибридным сценарием атаки», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на MDR.

    По словам министра, по предварительным данным, к инциденту не причастны дилетанты. Он подчеркнул, что подобные действия требуют высокого уровня технической подготовки, а также доступа к специализированным материалам. Добриндт отдельно отметил, что произошедшее не указывает на любительский подход.

    В то же время глава МВД призвал воздержаться от домыслов и дождаться официальных итогов расследования. Он указал, что текущие версии о типе взрывчатки, конструкции дрона, его происхождении и возможных организаторах могут оказаться полностью неверными.

    Расследованием занимается генеральная прокуратура Дрездена совместно с подразделением по борьбе с терроризмом и экстремизмом ведомства по уголовным делам федеральной земли Саксония.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду на территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.

    Сотрудник наземной службы аэропорта перехватил беспилотник с самодельной взрывчаткой.

    НАТО подтвердило наличие беспилотника с детонатором и зарядом взрывчатого вещества рядом с украинским самолетом в аэропорту Лейпцига/Галле.

    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

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    4 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву

    Bild: Писториус случайно раскрыл секретную поставку Киеву немецких САУ RCH-155

    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

    Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155, передает ТАСС.

    До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

    Осматривая производственные мощности концерна KNDS, министр заявил: «Колесная гаубица получила одобрение на Украине».

    Политик добавил, что первая отправленная украинским войскам машина находилась на заводе два года назад. Журналисты издания Bild отмечают, что таким образом чиновник подтвердил давнее присутствие систем на украинской территории.

    Установка RCH-155 считается одной из самых современных в своем классе. Машина отличается высокой мобильностью и способна вести прицельный огонь прямо на ходу, одновременно осуществляя поиск новых целей. Скорострельность орудия достигает девяти выстрелов в минуту, однако данных о применении техники в боях пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. На следующий день глава немецкого военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения военной помощи.

    До этого Берлин пообещал поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 13:27 • Новости дня
    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России

    Депутат Дагделен потребовала выслать посла Украины из ФРГ из-за слов о России

    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посла Украины в Германии Алексея Макеева необходимо выслать из страны после его высказываний о связях немецких партий с Россией, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла Алексея Макеева из-за его вмешательства в дела страны, передает РИА «Новости».

    «Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство», – подчеркнула политик. По ее словам, федеральное правительство давно бы вызвало дипломата, если бы сохранило остатки достоинства.

    Днем ранее украинский посол заявил, что в Германии якобы существуют политические партии, которые тесно связаны с Москвой. Эти слова вызвали резкую реакцию среди немецких политиков.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Алексея Макеева в попытках запугивания журналистов.

    Депутат Севим Дагделен ранее назвала бывшего украинского дипломата Андрея Мельника поклонником фашистов.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт в июне потребовала прекратить финансирование Киева.

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    5 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    @ ECKEHARD SCHULZ/imago stock&peopl/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник наземной службы аэропорта Лейпциг/Галле самостоятельно поймал беспилотник, который, как выяснили правоохранители, был оснащен самодельным зажигательным и взрывным устройством.

    Как сообщает Bild, инцидент произошел во вторник вечером около 23:42 по местному времени (00:42 мск). Работник аэропорта заметил на летном поле низко летящий беспилотник и смог посадить его на землю, передает ТАСС.

    «Он опустил его на землю, удерживал на земле», – пишет немецкое издание. Газета не уточняет, использовал ли сотрудник какие-либо специальные средства или остановил аппарат вручную.

    Спустя более 11 минут после обнаружения дрона на место прибыли сотрудники федеральной полиции Германии. Они установили, что беспилотник был оборудован самодельным зажигательным и взрывным устройством.

    После обнаружения опасного объекта работа аэропорта была временно приостановлена. Примерно через десять минут после этого самолет, выполнявший повторный заход на посадку, столкнулся с неопознанным объектом на высоте около 400 метров. Воздушное судно перенаправили в аэропорт Ганновера.

    Следователи считают, что грузовой самолет мог столкнуться со вторым беспилотником. По данным правоохранителей, этот аппарат ранее также был замечен системой защиты от дронов аэропорта.

    Примерно через 35 минут после первого обнаружения БПЛА в аэропорту был создан кризисный штаб.

    Расследование инцидента ведут генеральная прокуратура Дрездена и земельное ведомство по уголовным делам Саксонии. Дело поручено центральному отделу по борьбе с экстремизмом при прокуратуре Дрездена и полицейскому подразделению по противодействию терроризму и экстремизму.

    Напомним, в ночь на среду на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотный летательный аппарат со взрывателем. Из-за этого инцидента с безопасностью работу воздушной гавани временно ограничили.

    Позже представители НАТО официально подтвердили факт присутствия дрона с детонатором и зарядом взрывчатого вещества рядом с украинским воздушным судном.

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    3 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Euronews: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые осуществляют круглосуточный перехват и мониторинг сигналов вдоль белорусской государственной границы, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал Euronews, в Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем, передает РИА «Новости».

    Замаскированные позиции и мобильные комплексы немецких сил находятся вдоль государственной границы Белоруссии. Командование немецкой армии называет этот район «стеклянным полем боя». Там ведется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот и дешифровка сигналов радиолокационных систем.

    Немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военнослужащие используют 30-килограммовые ранцевые комплексы для развертывания автономных сетей связи в зонах без коммуникационной инфраструктуры. Собранные у границ Белоруссии сведения направляются в единый координационный центр НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат для укомплектования литовской бригады.

    В июне новое бронетанковое подразделение бундесвера провело масштабные маневры с беспилотниками вблизи белорусской границы.

    Берлин планирует развернуть полностью боеготовое формирование на восточных рубежах альянса к 2027 году.

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    4 августа 2026, 22:49 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0» для безопасности Европы

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для создания новой архитектуры безопасности в Европе.

    Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для формирования новой архитектуры безопасности, передает РИА «Новости». В своей статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine она отметила важность долгосрочной стабильности.

    «Европе нужен «Хельсинки 2.0» – долгосрочный процесс разработки общих правил в области безопасности, стабильности и сотрудничества», – написала политик. По ее словам, процесс поиска баланса интересов будет сложным, но он необходим для прекращения нынешней спирали эскалации.

    Курс властей Германии на милитаризацию ставит под угрозу безопасность в Европе и не способствует урегулированию конфликта на Украине. Вагенкнехт добавила, что чрезмерное наращивание вооружений бундесвера и безоговорочная поддержка Киева являются контрпродуктивными мерами.

    Политик подчеркнула, что Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями, а не увеличивать оборонный бюджет. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах повысить оборонные расходы до 3,5% от ВВП к 2029 году.

    Министерство финансов Германии сообщало, что проект бюджета на 2027 год предусматривает рост расходов на оборону до 139,7 млрд евро, а в 2028 году – до 153,9 млрд евро.

    Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за применения немецкого оружия по российской территории.

    Вагенкнехт потребовала отставки канцлера Фридриха Мерца на фоне растущей угрозы войны.

    Также Вагенкнехт резко осудила проект государственного бюджета на 2027 год из-за рекордного перевооружения.

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    4 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard

    Handelsblatt: ФРГ и Франция возьмут под полный контроль оборонный концерн KNDS

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии и Франции рассматривают возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль из-за срыва выхода на биржу.

    Правительства Германии и Франции могут временно стать единственными владельцами оборонного концерна KNDS, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о намерении Берлина управлять компанией наравне с Парижем, выкупив крупный пакет акций.

    «Одним из вариантов является переход KNDS под полный государственный контроль Германии и Франции», – говорится в публикации газеты Handelsblatt. В настоящее время концерн принадлежит в равных долях французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс. Последние планируют продать свои доли.

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус в июне сообщал, что немецкие власти намерены приобрести 40% KNDS. Ожидалось, что Франция сократит свою долю до 40%, а оставшиеся 20% разместят на бирже. Однако июльский выход на биржу не состоялся, так как владельцев не устроила оценка стоимости.

    Текущий план предполагает попытку провести еще одно IPO в сентябре с участием государства. Если этот сценарий не реализуется, правительства двух стран готовы временно выкупить концерн. При таком варианте семьи Боде и Браунберенс получат опцион на обратный выкуп 20% акций для последующей продажи на бирже по более выгодной цене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за низкой оценки бизнеса инвесторами.

    Месяцем ранее разногласия между властями Германии и руководством компании поставили под угрозу выход предприятия на биржу.

    До этого председатель KNDS Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру без согласия властей ФРГ.

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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    3 августа 2026, 05:57 • Новости дня
    Министр труда Германии Бас сочла ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии сложилась катастрофическая бюджетная ситуация, заявила министр труда ФРГ Бербель Бас.

    «Бюджетная ситуация в стране катастрофическая... Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций», – заявила Бас в интервью телеканалу ZDF.

    Бас признала, что в технологическом развитии Германию уже обогнали несколько государств, в том числе Китай, и подчеркнула влияние на немецкую экономику продолжающихся в мире конфликтов, осложняющих положение страны, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше по сравнению с 2020 годом после отказа от российских энергоресурсов.

    Руководство концерна Volkswagen в опросе Manager Magazin признало существование угрозы дальнейшему существованию одного из флагманов германского автопрома на фоне падения прибыли.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции заявил о тревожной экономической ситуации в Германии и особенно тяжелом положении промышленности, малого и среднего бизнеса.

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    3 августа 2026, 05:43 • Новости дня
    Ограничения на использование воды ввели более 100 городов и округов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с дефицитом воды, более 100 городов и округов ограничили ее использование, пишет Bild.

    К дефициту привели малое количество осадков зимой и весной, падение уровня воды в реках и несколько волн экстремальной жары. Лидером по жесткости мер назван Мюнхен, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В июле власти Мюнхена запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. В Ганновере запрещен полив в саду, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов. В Потсдаме больше нельзя поливать государственные дворцовые сады.

    Всего постановления об ограничении потребления воды уже действуют в 109 городах и округах ФРГ. В большинстве случаев меры затронули сельское хозяйство: забор воды из рек и озер с помощью насосов запрещен. Обычно такая вода использовалась для полива полей.

    Зафиксирован рекордно низкий уровень воды на трех участках Рейна в Германии, передает РИА «Новости».

    «В дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне зафиксированы рекордно низкие показатели», – говорится в публикации.

    По данным газеты, в полдень воскресенья уровень воды в Рурорте, районе Дуйсбурга, составил всего 149 сантиметров, что на два сантиметра ниже прежнего минимума от 17 августа 2022 года. В Дюссельдорфе уровень опустился до 21 сантиметра, также на два сантиметра ниже рекорда, а в Кельне исторический минимум был достигнут еще в субботу.

    Обмеление Рейна уже ухудшает речное судоходство и, как следствие, сказывается на экономике Германии.

    Европа в целом переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, сильнее всего страдают Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ввели штраф до 50 тыс. евро за несанкционированный забор воды из рек на фоне аномальной жары и засухи.

    Министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил о необходимости масштабной перестройки немецких городов из-за жары, наносящей огромный ущерб экономике и усиливающей нехватку воды.

    Специалисты Института Роберта Коха зафиксировали по состоянию на 19 июля 9,8 тыс. летальных исходов, связанных с последствиями аномальной жары в Германии, с максимальным показателем за последнее десятилетие.

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    5 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Bild: В немецком аэропорту Лейпциг/Галле нашли БПЛА с взрывателем

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на среду на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему пакетом, содержащим взрыватель, сообщает Bild.

    Немецкий таблоид Bild пишет, что инцидент привел к ограничениям в работе воздушной гавани, передает РИА «Новости».

    Ранее полицейское управление Лейпцига информировало об обнаружении неизвестного объекта в небе и подозрительного предмета на взлетно-посадочной полосе.

    По данным издания, на земле в аэропорту был обнаружен беспилотник, а к нему якобы был прикреплен пакет со взрывателем.

    «Следователи классифицировали его как возможное взрывное устройство», – отмечает издание.

    По данным журналистов, дрон лежал недалеко от украинского грузового самолета «Антонов». Федеральная полиция Германии направила на место специалистов по обезвреживанию взрывчатки, которые планировали провести контролируемый подрыв опасной находки с использованием дистанционно управляемого робота-сапера.

    Аэропорт Лейпцига временно приостановил полеты из-за неопознанного летающего объекта.

    Украинская авиакомпания Antonov Airlines ранее перевела в эту воздушную гавань пять тяжелых транспортных самолетов Ан-124.

    В прошлом году военные разведывательные беспилотники парализовали работу аэропорта Мюнхена.

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    4 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы

    Bild: Власти ФРГ готовят альтернативную службу для отказников от армии

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии разрабатывают новую модель альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва в армию из-за растущего числа отказников.

    Правительство ФРГ несколько месяцев готовит базу для альтернативной гражданской службы, ожидая возможного возвращения воинской обязанности, передает РИА «Новости».

    По данным портала RedaktionsNetzwerk Deutschland, к концу июня число заявлений об отказе от службы достигло 5862, превысив показатель всего 2025 года.

    «Альтернативной гражданской службы нет, пока у нас нет воинской обязанности. Но если воинская обязанность однажды снова потребуется, мы должны заранее подготовить базу для современной альтернативной службы», – подчеркнули в профильном министерстве. Большинство опрошенных благотворительных и экологических организаций выразили готовность принять будущих отказников.

    Новый закон о военной службе допускает возврат к призыву при нехватке добровольцев, и правящая коалиция обсудит это в парламенте в середине следующего года. С 2026 года для 18-летних юношей введено обязательное анкетирование бундесвера, а с 2027 года медкомиссия станет обязательной для родившихся после 2008 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля число отказов от военной службы в Германии резко выросло.

    Глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп допустил возврат обязательного призыва из-за нехватки добровольцев.

    Немецкая молодежь массово отказывается от участия в подготовке к войне с Россией.

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    5 августа 2026, 11:12 • Новости дня
    Оборонная компания Hensoldt забрала пустующие заводы Bosch под военный центр

    Компания Hensoldt решила создать центр разработки оборонного ПО на заводах Bosch

    Tекст: Мария Иванова

    Германский производитель вооружений арендует площади в Штутгарте для разработки программного обеспечения, наняв около 300 бывших сотрудников автомобильной отрасли.

    Концерн Hensoldt заключил соглашение об использовании пустующих объектов компании Bosch в районе Лайнфельден, передает ТАСС. На новой площадке будет организована разработка архитектуры для сетевых военных систем.

    В пресс-службе оборонного предприятия отметили: «Hensoldt планирует создать технологический центр по оборонным решениям и инжинирингу на базе программного обеспечения, он будет построен в регионе Штутгарта, в нем будут работать около 300 человек». Главной задачей станет привлечение высококвалифицированных инженеров и программистов из переживающего кризис автомобильного сектора.

    Представители компании подчеркнули, что инициатива поможет сохранить важные промышленные компетенции в Баден-Вюртемберге. В частности, специалисты займутся развитием пакета MDOcore, предназначенного для интегрированного управления боем.

    В последние годы военно-промышленный комплекс Германии активно расширяется на фоне увеличения европейских расходов на оборону. При этом автопром страдает от высоких цен на энергию и конкуренции, из-за чего Bosch планирует уволить 22 тыс. работников, тогда как штат Hensoldt в 2026 году вырастет на 1,6 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая автомобильная промышленность вынужденно перестраивается на производство вооружений.

    Оборонный концерн KNDS начал переговоры о приобретении завода компании Mercedes-Benz.

    Руководство корпорации Bosch из-за падения прибыли объявило о сокращении двадцати тысяч рабочих мест.

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    5 августа 2026, 10:19 • Новости дня
    Аэропорт Лейпцига приостановил полеты из-за неизвестного объекта в небе

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Германии временно ограничили работу аэропорта Лейпциг/Галле после обнаружения неопознанного летающего объекта в небе и подозрительного предмета на взлетно-посадочной полосе, сообщило полицейское управление Лейпцига.

    Работа немецкого аэропорта Лейпциг/Галле была временно приостановлена в ночь на среду из-за инцидента с безопасностью, передает РИА «Новости».

    По данным полицейского управления Лейпцига, причиной стало появление неизвестного объекта в воздушном пространстве и обнаружение подозрительного предмета на территории воздушной гавани.

    «В ночь на среду в аэропорту Лейпциг/Галле произошел инцидент, связанный с безопасностью, что привело к приостановке полетов», – сообщили в пресс-службе правоохранительных органов. Из-за неопознанного летающего объекта, замеченного незадолго до полуночи, несколько рейсов, в том числе пассажирских, пришлось перенаправить в другие аэропорты.

    Помимо этого, в районе южной взлетно-посадочной полосы нашли неизвестный предмет. Для его проверки федеральная полиция задействовала робота-сапера. Полеты на северной полосе возобновились в 1:55 по местному времени (2:55 мск), однако южная полоса пока остается закрытой. Земельная и федеральная полиция уже начали совместное расследование случившегося. По информации издания Bild, замеченным в небе объектом был беспилотник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее воздушная гавань Ганновера остановила работу из-за замеченного пилотом беспилотника.

    В октябре прошлого года служба управления воздушным движением временно закрыла обе взлетно-посадочные полосы аэропорта Мюнхена на фоне сообщений о подозрительных наблюдениях.

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    5 августа 2026, 22:27 • Новости дня
    МИД обвинил Германию в сокрытии заказчиков терактов на «Северных потоках»

    Любинский заявил об игнорировании ФРГ заказчиков диверсий на «Северных потоках»

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая прокуратура намеренно избегает упоминаний о выгодоприобретателях и организаторах взрывов на «Северных потоках», заявил заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.

    По словам Любинского, прокуратура ФРГ в своей версии старательно избегает упоминаний о заказчиках или выгодоприобретателях терактов на «Северных потоках», передает РИА «Новости».

    «При этом в своей версии германская прокуратура старательно обходит стороной любые упоминания о заказчиках или выгодоприобретателях этого теракта», – подчеркнул дипломат.

    Ранее в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении украинцу Сергею Кузнецову, однако его защита оспаривает это решение.

    Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили вероятность целенаправленной диверсии, а Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно запрашивала данные о ходе расследования, но не получала ответа.

    В 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, заявив, что взрывчатку заложили водолазы ВМС США при содействии Норвегии под прикрытием учений Baltops. По его данным, решение принял Джо Байден, однако Пентагон отверг причастность Вашингтона к подрывам.

    Ранее прокуратура ФРГ обвинила государственные органы Украины в организации диверсии на газопроводах.

    Власти Германии намеренно утаили информацию о причастности официального Киева ради экстрадиции подозреваемого.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия подтверждением изначальных выводов Москвы о заказчиках теракта.

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