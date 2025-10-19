Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Bild сообщил о приостановке работы аэропорта Мюнхена из-за тревоги
Вечером в субботу в аэропорту Мюнхена на полчаса приостановили работу после сообщений о подозрительных наблюдениях, из-за чего несколько рейсов пришлось перенаправить, пишет газета Bild.
Работа аэропорта Мюнхена была временно приостановлена в субботу вечером после сообщений о «подозрительных наблюдениях», передает ТАСС. По данным газеты Bild, это произошло на фоне ряда инцидентов с беспилотниками, которые случались в октябре. Несколько очевидцев в аэропорту вновь сообщили о подозрительных объектах, после чего полеты были приостановлены.
Полиция Баварии не уточнила, шла ли речь о беспилотниках. Представитель аэропорта отметила, что служба управления воздушным движением временно закрыла обе взлетно-посадочные полосы примерно на полчаса в субботу вечером. Вторая кратковременная остановка произошла около 23:00 по местному времени. Радиостанция BR сообщила, что три рейса были перенаправлены, однако один впоследствии совершил посадку в Мюнхене.
Полиция ФРГ не обнаружила ни беспилотники, ни подозрительных лиц, несмотря на ночной осмотр территории с помощью вертолета. Сейчас аэропорт функционирует в обычном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над аэропортом Мюнхена летали военные и разведывательные беспилотники. Полиция Мюнхена установила лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта. Полицейские во Франкфурте задержали оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта.