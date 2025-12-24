  • Новость часаФАС начала проверку сообщений о росте тарифов на связь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США принуждают Европу к свободе слова
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    31 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    11 комментариев
    24 декабря 2025, 19:38 • Новости дня

    Bloomberg назвал рубль самой крепкой валютой в мире

    Bloomberg: В 2025 году рубль стал самой укрепившейся валютой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45% на фоне снижения спроса на иностранную валюту, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 руб. за доллар. Такие результаты позволили российской валюте войти в пятерку самых прибыльных мировых активов этого года – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом.

    Bloomberg поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    Комментарии (17)
    23 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил падение спроса на пиво в России

    Эксперт Небольсин объяснил падение спроса на пиво в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на пиво в России в 2025 году заметно снизился после рекордного роста на фоне прошлогодней жары, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.

    Небольсин связывает падение с подорожанием напитка из-за повышения акцизов, роста производственных и логистических расходов, а также удорожания упаковки, передает Ura.ru. Россияне стали покупать меньше пива, а ситуация осложняется тем, что на рынке усиливается конкуренция со стороны европейских производителей, которым помогает дешевый евро.

    В этом году цены на пиво выросли на фоне увеличения акцизов примерно на 3-4 рубля в год, хотя раньше они повышались по одному рублю. В следующие годы ситуация может усугубиться: в 2026 году планируется внедрение базовой ставки НДС в 22%, а порог упрощенной системы налогообложения для поставщиков снизится с 60 до 20 млн рублей, что вынудит их поднимать стоимость продукции. Небольсин убежден, что падение спроса продолжится: уже сейчас продажи просели на 17%, при том что официальные объемы производства пока снижаются не так быстро – всего на 0,5%, но статистика искажена системой маркировки «Честный знак».

    Эксперт добавил, что в 2023–2024 годах рост потребления пива был связан с аномальной жарой и переводом ряда слабоалкогольных напитков в категорию пива или сидра, что дало прирост в сотни миллионов литров. Однако как только регуляторы наведут порядок с маркировкой и акцизами, эти объемы могут резко упасть. Он также раскритиковал миф об «обелении» рынка благодаря маркировке, отмечая, что данные «Честного знака» и ЕГАИС значительно расходятся.

    Число производителей пива в России снижается: условия работы становятся все жестче, а мерам поддержки отрасль практически не подвергалась. Многие пивовары либо закрывают бизнес, либо пытаются его продать. Импорт продукции также меняется: в октябре 2024 года поставки европейского пива упали из-за повышения пошлин, однако в ноябре–декабре ситуация развернулась обратно благодаря ослаблению евро и доллара, и объемы начинают расти, включая импорт из Мексики и Южной Америки.

    Потребители традиционно отдают предпочтение нефильтрованному, непастеризованному пиву в стиле жигулевского, хотя европейские бренды по-прежнему воспринимаются как знак качества. Пиво из Азии востребовано в основном для расширения ассортимента, но массово не приживается. На рынке наблюдается бум крафтовых сортов с различными добавками и вкусами.

    Безалкогольное пиво сохраняет низкую долю: продажи растут за счет эффекта низкой базы и интереса молодежи, но серьезного тренда пока нет. Настоящее безалкогольное пиво производят только крупные игроки с дорогим оборудованием; малыми производителями чаще выпускается лишь имитация продукта.

    Среди предпочтений россиян уверенно лидирует классическое «живое» пиво, а также мартовское имбирное, бархатное и пшеничное виды. Крафтовое пиво бурно развивается, но определённые сорта, например, крепкое английское барливайн, могут пропасть с рынка при запрете продажи напитков крепче 12%.

    Вновь обсуждается вопрос разрешения пива на стадионах – Небольсин считает запрет не вполне логичным. «Почему в театре можно купить коньяк или вино, а на стадионе нельзя пива попить?», – сказал эксперт. Он напомнил, что большинство стран практикует продажу пива на спортивных аренах, даже во время чемпионатов мира, и считает это частью болельщицкой культуры.

    Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером во вторник, 23 декабря, средствами российской ПВО были успешно ликвидированы многочисленные украинские дроны в нескольких регионах страны, включая Брянскую область, сообщило Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа с 17.00 до 20.00 мск, передает Минобороны России.

    Десять дронов были обезврежены над Брянской областью, шесть зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью. Два беспилотника удалось ликвидировать над Калужской областью, еще по одному – в Курской и Смоленской областях.

    Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область. Также системы противовоздушной обороны уничтожили за три часа 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    Житель Казани убил жену и ранил маленького сына

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из квартир Казани 37-летний мужчина убил жену во время ссоры, а их маленький сын получил травму головы и был госпитализирован.

    В Казани 37-летний мужчина зарезал свою жену на глазах у малолетнего сына, передает ТАСС.

    Трагедия произошла в одном из жилых комплексов города, когда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители сообщили, что между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

    В квартире также находился ребенок 2022 года рождения. Мальчик был госпитализирован с травмой головного мозга, уточнил источник агентства.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он задержан, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына. Позже Кировский районный суд Казани арестовал на два месяца 49-летнего гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, подозреваемого в совершении убийства.

    А годом ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Радика Тагирова за убийство 31 пожилой женщины в Казани.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 20:53 • Новости дня
    Медведев проинспектировал эксперимент с биометрией в Шереметьево

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево и проверил работу по апробации новых правил въезда.

    В ходе визита он проверил, как в Московском авиационном узле реализуется эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию, предусматривающих обязательный сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе.

    «Посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе», – написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

    Он также уточнил, что правительство России и московские власти занимаются оснащением других пунктов пропуска на границе биометрическим оборудованием.

    Медведев подчеркнул, что нахождение каждого мигранта в России должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг – виден административным и правоохранительным органам.

    В декабре прошлого года в Московском авиационном узле и пункте пропуска «Маштаково» стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами, который направлен на укрепление миграционной безопасности и контроль за въездом в Россию.

    Ранее сообщалось, что МВД благодаря биометрии выявило 43 тыс. мигрантов с запретом на въезд.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Почти 900 погибших баранов вытащили из озера в Башкирии

    Почти 900 погибших баранов подняли из озера Узеть в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 900 утонувших баранов были извлечены спасателями из озера Узеть в Башкирии, в операции задействовано 11 человек, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

    Почти 900 погибших баранов извлекли спасатели из озера Узеть в Башкирии, где накануне под лед провалилось стадо, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС. Начальник аварийно-спасательной службы Руслан Насртдинов в эфире республиканского телеканала БСТ отметил, что работа осложняется погодными условиями и низкими температурами.

    По его словам, спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на погодные трудности. Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействованы 11 специалистов и 3 машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фермерское хозяйство в Бирском районе Башкирии потеряло около 20 млн рублей из-за гибели овец, которые утонули в озере.

    Ранее сообщалось, что на озере Узеть затонули свыше 1 тыс. животных из-за того, что бараны направлялись через неокрепший лед в условиях непогоды.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково

    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Водитель поставщика питания повредил обшивку здания терминала Пулково, въехав в него на полном ходу, но на работе аэропорта это не отразилось.

    Грузовик поставщика бортового питания повредил часть обшивки здания терминала аэропорта Пулково, однако на работе аэропорта это не отразилось. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя спецавтомобиля, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы» отмечается, что водитель не рассчитал габариты и допустил наезд на часть обшивки здания терминала.

    В компании также подчеркнули, что происшествие не повлияло на операционную деятельность аэропорта. Сообщается, что никто не пострадал, рейсы выполнялись по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Пулково временно приостановил выпуск самолетов, но продолжал принимать воздушные суда. Позднее работа аэропорта возобновилась в обычном режиме.

    До этого сообщалось, что зарубежную технику для обслуживания самолетов в Пулково удалось запустить после двух лет простоя.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Посольство России в Дании отвергло претензии к Русском дому

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Копенгагене опровергло сообщения о якобы проведении Русским домом кампаний влияния, отметив просветительскую направленность работы учреждения.

    Посольство России в Копенгагене в комментарии для телерадиокомпании DR, размещенном в официальном Telegram-канале дипмиссии, заявило, что заявления о якобы организации Русским домом кампаний влияния в Дании основаны на сознательной дезинформации или незнании реального положения дел, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии отметили, что главная задача Русского дома – знакомить датскую общественность с российской наукой и культурой, а также помогать в изучении русского языка.

    В посольстве уточнили, что выполнение этих функций осложнено, так как датские власти ввели лимит на количество сотрудников российской дипмиссии. Сейчас деятельность Русского дома в Копенгагене ведется в ограниченном формате.

    Дипмиссия рассказала, что площадка Русского дома переодически используется российскими соотечественниками для организации мероприятий, включая работу детской театральной студии, проведение театральных, музыкальных и поэтических вечеров Для детей регулярно организуются занятия по русскому языку, а недавно прошла Новогодняя елка с участием российского Деда Мороза. Представители посольства подчеркнули, что Русский дом больше никакой другой деятельностью не занимается.

    Ранее депутаты Бундестага потребовали закрыть Русский дом в Берлине.

    Президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Посол России заявил о риске новой зависимости Австрии от поставщиков СПГ

    Посол России заявил о риске Австрии попасть в зависимость от СПГ США и Норвегии

    Tекст: Вера Басилая

    Австрия может столкнуться с новой энергетической зависимостью из-за увеличения поставок СПГ из Норвегии и США на фоне отказа от российских ресурсов, заявил новый посол России в Вене Андрей Грозов.

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил, что Австрия может оказаться в зависимости от поставщиков сжиженного природного газа, главным образом из Норвегии и США. Он отметил, что выпавшие объемы газа, превышающие 80%, приходится приобретать по куда более высокой и непредсказуемой цене, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат подчеркнул, что власти Австрии, делая ставку на самостоятельность и стремясь снизить роль российских энергоресурсов, попадают в новую зависимость от западных компаний. Руководство страны, по его словам, сознательно избегает анализа причин энергетического кризиса, чтобы не признавать просчеты собственной политики.

    Грозов также констатировал, что предпринимаемые меры по стабилизации цен носят декларативный характер и не приносят ощутимых результатов для населения. Он указал, что рядовые австрийцы регулярно сталкиваются с ростом расходов на газ и электричество, а промышленные предприятия вынуждены переносить производство за границу из-за высоких издержек на энергоресурсы. За три года этот путь избрали более 40% компаний.

    В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что Запад, отказавшись от закупок российских энергоресурсов, оказался в более глубокой зависимости из-за роста цен. По данным российских властей, несмотря на официальный отказ, европейские страны продолжают приобретать нефть, уголь и газ из России через посредников по более высоким ценам.

    Ранее Россия в октябре заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа ЕС.

    В октябре страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Выпущено первое топливо для атомного ледокола «Россия»

    Выпущена первая партия топлива для ледокола «Россия» проекта «Лидер» с РИТМ-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изготовленная на заводе в Электростали активная зона стала первой партией ядерного топлива для реактора мощнейшего атомного ледокола «Россия».

    Изготовлена первая в истории партия ядерного топлива для строящегося мощнейшего в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщает пресс-служба Росатома. Активная зона, прошедшая приемку на Машиностроительном заводе в Электростали, предназначена для первого из двух новых судовых реакторов РИТМ-400.

    Эти реакторы будут обладать мощностью в 1,8 раза выше по сравнению с предыдущими установками РИТМ-200, применявшимися на атомных ледоколах проекта 22220. Головная активная зона предназначена для первого из двух реакторов следующего поколения, которые установят на ледоколе «Лидер».

    «Лидер» станет самым мощным судном подобного класса в мире: его суммарная мощность составит 120 МВт на валах. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной более четырех метров и прокладывать канал шириной около 50 метров.

    Судно призвано обеспечить постоянную проводку судов восточного района Северного морского пути. На участках во льдах толщиной до двух метров ледокол будет поддерживать скорость в 12 узлов, гарантируя ритмичность навигационных операций.

    Эффект от введения в строй новых ледоколов проекта 22220 сопоставим со строительством Суэцкого и Панамского каналов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    До этого президент России Владимир Путин дал старт строительству седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» в Петербурге.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США серьезно отстают от России по числу ледоколов, отметив, что разница в числе кораблей «до смешного обидна».

    В свою очередь, гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что современные масштабы строительства атомных ледоколов в России превышают советские.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 14:05 • Новости дня
    Кремль оставил без комментариев тему российских баз в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шибани тему российских военных баз в Сирии, Кремль оставил без комментариев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил: «Этот вопрос оставляю без комментария», передает ТАСС.

    Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече Владимира Путина с Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о полной обеспеченности расходов на оборону России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что слаженная работа правительства обеспечивает устойчивость финансовой системы страны и позволяет выполнять все обязательства в оборонной сфере.

    Стабильность финансовой системы страны стала результатом эффективной деятельности правительства  и дает возможность полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность».

    Кроме обеспечения защиты и обороноспособности, Путин добавил, что такое положение дел дает возможность задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития. В частности, он отметил важность новых национальных проектов и призвал ориентироваться на продолжающиеся реформы для устойчивого роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявил, что государственная политика должна строиться вокруг семей с детьми.

    В ходе встречи с членами правительства глава государства подчеркнул, что в России выполняются все социальные обязательства, включая меры поддержки семей с детьми, а финансовая система страны остается устойчивой благодаря сбалансированному бюджету.

    Путин также отметил, что сейчас российская армия является самой боеспособной в мире.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Собянин спрогнозировал объем инвестиций в Москву

    Собянин спрогнозировал рост объема инвестиций в Москве выше 9 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы ожидает, что в 2025 году совокупный объем инвестиций в Москве окажется в четыре раза больше результата 2010 года.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что итоговый объем инвестиций всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 трлн рублей, передает ТАСС. Это заявление он сделал, выступая с отчетом о работе столичного правительства в Московской городской думе.

    Собянин заявил: «По итогам 2025 года объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Собянин отмечал рост объемов производства высокотехнологичной продукции на столичных предприятиях благодаря возвращению производств и импортозамещению.

    Доля Москвы в экономике России составляет более 20%, а за минувший год экономика города выросла на 5,5%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Собяниным.

    Кроме того, Москва является лидером страны по развитию государственно-частного партнерства, а открытость органов власти для инвесторов подтверждается федеральными оценками.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    Суд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
    Стало известно о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    Медведь возглавил рейтинг символов России в соцсетях
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Когда российская нефть подорожает

    Стоимость российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель, а размер скидки удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Санкции США наконец-то сработали, радуется Bloomberg. Кто наживается на этом дисконте и как Россия переживет сильное падение цен? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Судьбу выборов на Украине определит позиция России

    Разговор о выборах на Украине вышел за рамки внутренней процедуры, превратившись в многоходовую дипломатическую игру. Выдвигая условия к Западу и меняя электоральные правила, Владимир Зеленский решает сразу несколько задач: снимает внешнее давление, создает образ готовности к диалогу и формирует юридические заслоны от нежелательного результата. Что это означает на практике и почему позиция Москвы здесь может сыграть решающую роль? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации