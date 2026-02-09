  • Новость часаПутин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 14:15 • Новости дня

    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину

    Лавров: Макрону при желании нужно позвонить Путину вместо подготовки шоу

    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    В эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Лавров заявил, что если Макрон действительно намерен обсудить что-либо с Путиным, то ему стоит просто взять и позвонить, а не устраивать публичное обсуждение подготовки звонка, передает ТАСС.

    Глава МИД отметил, что такие вопросы обычно решаются без предварительных анонсов, а «зрелые руководители» сообщают о контактах уже по факту их проведения. По словам Лаврова, анонсирование переговоров заранее создает ощущение, что готовится не деловой разговор, а некое публичное мероприятие, рассчитанное на внимание публики.

    «Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора. А делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу и вот надо как можно больше зрителей возбудить, – ну какая Европа есть, такая и есть», – подчеркнул министр.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он также заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Ранее Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    9 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Эксперт Кнутов: При вербовке Любомира Корбы денежный вопрос не был решающим

    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская разведка за угон российской авиатехники предлагала миллионы долларов, а за убийство генерала установила награду в 30 тыс. долларов. Впрочем, злоумышленники все равно на это согласились, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он также описал схему польско-украинской вербовки диверсантов.

    «Участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева вполне ожидаемо и логично. На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Виктор Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600–750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – заключил Кнутов.

    Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным службы, 66-летний Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в городе Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    Соучастник покушения на Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Накануне стало известно, что исполнитель покушения и его пособник задержаны. По сообщению ФСБ, поимка Корбы состоялась в Дубае, а Васина – на территории Москвы. Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Ей удалось скрыться. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    8 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Московской области намерена проверить обстоятельства инцидента, в результате которого медицинская помощь потребовалась 40-летнему мужчине.

    «По предварительной информации, вечером 8 февраля 2026 года в одном из многоквартирных домов на ул. Амет-Хана Султана в городе Жуковский произошел резкий подъем пассажирского лифта на 17 этаж с последующей остановкой», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В момент происшествия в кабине лифта находился мужчина, которому впоследствии  потребовалась медицинская помощь.

    Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации лифтового оборудования, в том числе деятельности управляющей компании и организации, отвечающей за техническое обслуживание лифтового оборудования, сообщили в ведомстве.

    В региональном управлении СК России устанавливают обстоятельства происшествия.

    «Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства», – заявили в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дагестане дверь лифта обрушилась на кабину с детьми. В Уфе спасли двух подростков из упавшего лифта. В правительстве призвали ускорить замену лифтов в многоэтажках.

    8 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Лавров назвал преступления Эпштейна «чистой воды сатанизмом»
    @ Скриншот с видео НТВ

    Tекст: Катерина Туманова

    Там пытаются искать какие-то русские следы, но эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм (экстремистская организация, запрещенная в РФ. – прим. ВЗГЛЯД), наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», – сказал министр в интервью телеканалу НТВ.

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При это брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.


    9 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители посетили несколько квартир в доме, где проживали задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, и опросили их соседей, сообщили жители дома.

    Сотрудники полиции провели опрос соседей Виктора Васина и Любомира Корбы, задержанных по подозрению в причастности к покушению на первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС России Владимир Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам местных жителей, правоохранители заходили в несколько квартир, просили подняться на этаж и быть понятыми. Одна из соседок Васина сообщила, что полиция пришла в пятницу вечером и обошла несколько квартир в их подъезде.

    Соседи Корбы подтвердили, что ранее о нем уже спрашивали сотрудники полиции.

    В воскресенье, 8 февраля, ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.


    8 февраля 2026, 23:13 • Новости дня
    В Белгородской области предложили на время вывезти школьников в безопасные регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Белгородской области предложили уязвимым категориям граждан и школьникам временный выезд в более безопасные регионы на фоне сложной ситуации с энергообеспечением из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы – с губернаторами сейчас проговариваем», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор уточнил, что кроме школьников временное размещение в других субъектах России власти готовы организовать для многодетных семьей, семей с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам.

    «Эти категории требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы», – отметил Гладков.

    В понедельник, 9 февраля, часть школ и вузов в Белгороде будет работать в режиме дистанционного обучения (список). Часть поликлиник, где наблюдаются перебои с теплоснабжением, меняет режим работы (список). В части Белгорода могут быть перебои с водой.

    Что касается мер по возобновлению подачи тепла, губернатор отметил, что восстановительные работы продолжаются. «По мере их выполнения, когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия», – сообщил Гладков.

    В связи со сложной ситуацией пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. В понедельник с 8 утра в городе будут открыты дополнительные пять пунктов обогрева.

    Детские сады в Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, также будут работать круглосуточно и принимать дошкольников на ночь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков доложил Владимиру Путину о последствиях украинского обстрела Белгородской области в ночь на 6 февраля, тогда же губернатор сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после обстрела ВСУ. В субботу, 7 февраля, в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты, сообщил мэр Валентин Демидов.

    9 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Пособник покушения на генерала Алексеева с 2016 года тщетно искал работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Виктор Васин, задержанный за пособничество при покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет.

    С 2016 года Виктор Васин активно искал работу в кадровых службах и сфере управления персоналом. Также он рассматривал варианты трудоустройства преподавателем ОБЖ или начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, при этом по образованию был инженером связи, передает ТАСС, ссылаясь на изученные документы.

    В резюме Васин указывал, что дисциплинирован, ответственен, способен принимать взвешенные решения и ориентироваться в сложных ситуациях. Он отмечал свою физическую выносливость, уровень английского языка выше среднего и наличие водительских прав категории В.

    У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    8 февраля ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.

    9 февраля 2026, 01:01 • Новости дня
    Лавров строкой из песни Высоцкого ответил на поиски «русского следа» в деле Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на попытки американских властей найти «русский след» в деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, приведя цитату из Высоцкого.

    «Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел Высоцкий, «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», – сказал Лавров в интервью НТВ.

    По словам министра, подобные заявления относятся к тому, что называется коллективный Запад или «глубинное государство», которое уже превратилось в «глубинный союз».

    В этой же беседе глава российского МИД отметил, что нормальному человеку объяснять не нужно, что всё, описанное в документах по делу Эпштейна «чистой воды сатанизм».

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При этом брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.

    При этом французский политик Филиппо высмеял приписываемое России распространение слухов о связи Макрона и Эпштейна.

    9 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Хатненском участке фронта разгромили попытки ВСУ двумя штурм-группами вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка.

    «В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС России. Ударами авиации поражены позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на двух участках на 150 м», – сообщили бойцы связанному с группой войск Telegram-каналу «Северный ветер».

    На всех участках фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь.

    В районе Старицы штурмовики зачистили участок лесного массива, продвинувшись на 150 м, а в районе Волчанских Хуторов по позициям ВСУ в лесопосадках отработала российская авиация. Уничтожены позиции 113 обр ТРО и 159 омбр ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на десяти участках, в Краснопольском –на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 950 м.

    По словам бойцов, противник провел две контратаки в районе Мирополья, но комплексным огнем атаки их были отражены, все штурм-группы ВСУ уничтожены.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки. Российские войска установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

    8 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    При пожаре в Лисичанске погибли мать и трое детей, двое сыновей спаслись

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером воскресенья, в 18.23 спасатели в Лисичанске Луганской Народной Республики получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Любови Шевцовой, в доме находились пятеро несовершеннолетних детей с матерью, сообщили в ГУ МЧС России по ЛНР.

    «По прибытии наблюдалось открытое горение по всей площади дома – 80 кв м. Два  мальчика – восьми и 16-и лет – успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. Они госпитализированы в медучреждение», – сообщили в канале ведомства в Max.

    Когда в работу включилось звено газодымозащитной службы, то в ходе разведки на месте пожара были обнаружены две девочки, двух и пяти лет без признаков жизни. А также 39-летняя мать и 12-летний мальчик.

    Двух выживших в пожаре детей доставят в детскую республиканскую больницу.

    «Дети госпитализированы в лисичанскую больницу с отравлением продуктами горения и резаными ранами верхних конечностей. Для дальнейшего обследования и лечения заберем мальчиков в Луганск, в республиканскую детскую», – рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.

    Она добавила, что Следственный комитет России возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование трагедии продолжается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, задержан хозяин дома в Хакасии, где при пожаре погибли три человека. При пожаре в Чайковском Пермского края пострадали девять человек.

    9 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Франция договорилась с Украиной разрабатывать и выпускать беспилотники

    Tекст: Катерина Туманова

    Франция договорилась с украинской стороной совместно разрабатывать и производить беспилотники, заявила в соцсети министр обороны Франции Катрин Вотрен.

    «После встречи с кластером Brave1 и посещения украинского завода боевых беспилотников я подписала со своим коллегой [главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым] письмо о намерениях совместно разрабатывать и производить инновационные оборонные решения, особенно в области беспилотных летательных аппаратов и данных, на благо наших двух стран», – написала Вотрен в соцсети Х.

    По ее словам, «промышленной смелость украинцев» и «технологический и промышленный опыт Франции» могут послужить на благо европейской безопасности.

    «Инициатива Brave 1 Франция – Украина будет запущена в ближайшее время. Мы также обсудили «коалицию желающих» и надежные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине», – добавила глава французского Минобороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина предложила Канаде поделиться технологиями производства БПЛА. Украина и Норвегия договорились о совместном производстве беспилотников. На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41.

    8 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Франция и союзники начали учения ORION 2026

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Франции стартовала активная фаза учений ORION 2026 с участием более 12 тыс. военных и авиационной техники, сообщает в воскресенье газета Parisien.

    Франция и ее союзники начинают активную фазу масштабных военных учений ORION 2026, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien. В маневрах примут участие более 12 тысяч военнослужащих, из которых треть – представители стран-союзников. Учения пройдут на территории Франции с 8 февраля по 30 апреля 2026 года.

    В рамках учений будут задействованы 140 самолетов и вертолетов, 1200 беспилотников, 2150 единиц техники, в том числе бронетранспортеры и танки, а также авианосец «Шарль де Голль». С французской стороны в маневрах участвуют 12 министерств, что связано с необходимостью обеспечения информационной безопасности, противодействия электромагнитным угрозам и спутниковой разведки.

    Легенда учений предполагает защиту вымышленного государства Арнланд, подвергающегося давлению со стороны условного противника – государства Меркурий. Арнланд обратился к Франции за помощью 6 января, и, согласно сценарию, Франция во главе коалиции разворачивает крупный контингент.

    Французский генерал Ив Годильер отметил, что сценарий маневров составлен так, чтобы войска могли отработать противодействие противнику, чьи возможности минимум равны возможностям западных армий, принимающих участие в учениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицеры командования Сухопутных войск Франции провели командно-штабную тренировку на основе симуляции «Битвы за Москву».

    8 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Поверенный в делах России в Турции охарактеризовал отношения стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов в интервью турецкой газете охарактеризовал российско-турецкие отношения как стратегическое партнерство.

    Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что в последние годы отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства, приводит слова российского посла газета Hibya.

    Иванов отметил, что Россия и Турция работают над флагманскими проектами, которые являются доказательством сотрудничества такого уровня.

    Касаясь сирийского вопроса, Иванов заявил, что Россия хотела бы видеть Сирию стабильной, сильной и сплоченной страной.

    По его словам Россия видит будущее мира в строительстве Большого Евразийского пространства и что многополярная система означает справедливое распределение ресурсов и структуру без монополий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа объемом 22 млрд кубометров. Турецкий источник сообщил о надежде страны на снятие антироссийских санкций.


    9 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    В Германии восхитились мастерством ВС России по управлению БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское спецподразделение «Рубикон» показывает высший уровень эффективности управления дронами в условиях современных боевых действий, отметили в немецкой газете Junge Welt.

    «Российское элитное подразделение «Рубикон» демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численное превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки и семь дней в неделю. «Рубикон» – это автономный комплекс уничтожения», – приводит РИА «Новости» выдержку из материала JW.

    Газета подчеркивает, что эффективности подразделения способствует и его независимость, так как его бойцы проводят свою разведку и выбирают собственные цели, без контактов с бригадой, без задач маневрирования, без какой-либо связи с «комбинированным оружием».

    «Его эффективность обусловлена именно разобщенностью, а не интеграцией», – пишет JW.

    Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на базе одного из боевых подразделений был представлен в августе 2024 года. Его ключевые направления деятельности – подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА из  действующих соединений и воинских частей, а также обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на украинском аэродроме операторы центра «Рубикон» уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16. В январе в Минобороны сообщили, что операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции, применяя FPV-дроны.

    Газета ВЗГЛЯД так же рассказывала, как ведётся «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только.

    9 февраля 2026, 04:54 • Новости дня
    Дмитриев оценил заявление чешского премьера Бабиша о мире на Украине в 2022 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о несостоявшемся мире на Украине весной 2022 года повторяет реплику одного из участников переговоров в Анкаре, отметил, спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Премьер-министр Чехии Бабиш заявил, что мир на Украине был достижим в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались, чтобы сорвать его: «К этому конфликту был интерес». То же самое подтвердил и главный переговорщик Украины на переговорах 2022 года», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев добавил к своему посту репост главы украинской делегации в Стамбуле Рустема Умерова.

    «Они (Россия) были готовы прекратить войну, если мы примем нейтралитет, как это когда-то сделала Финляндия. <...> Когда мы вернулись из Стамбула, Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними не подпишем и просто начнем войну», – сказал в ролике Умеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о готовности ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией. Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине. Сийярто заявил о срыве мира на Украине из-за Европы.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

