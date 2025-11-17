Зеленский сообщил о планах получить 100 французских истребителей Rafale

Tекст: Елизавета Шишкова

Соглашение с Францией предусматривает возможность поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года, сообщает ТАСС. По словам Владимира Зеленского, соответствующий документ включает также возможности закупки систем ПВО SAMP-T, радаров для ПВО, ракет «воздух – воздух» и авиабомб.

Детали соглашения не раскрываются, однако Украина и Франция согласовали также запуск совместных проектов по производству беспилотников, старт которым запланирован на текущий год.

Как сообщает французский канал LCI, стоимость возможной сделки оценивается в 15 млрд евро, и вопрос финансирования остается неурегулированным. Канал отмечает, что французским властям сложно будет добиться одобрения выделения этой суммы в условиях дефицита бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский совершил визит во Францию для обсуждения возможной сделки о передаче Киеву дополнительных комплексов ПВО SAMP/T и истребителей Rafale.

При этом Франция вряд ли сможет выделить Киеву истребители Rafale из своих военных резервов. Бюджет Украины не позволяет приобрести новые самолеты самостоятельно.