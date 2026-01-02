Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
В Калининградском аэропорту задержали 20 рейсов на прилет и вылет
В международном аэропорту Храброво в Калининграде в течение дня задерживаются 20 рейсов, среди которых рейсы из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, свидетельствуют данные онлайн-табло авиаузла.
По данным онлайн-табло авиаузла в Храброво по состоянию на 16:00 по Москве задерживаются 20 авиарейсов, передает ТАСС.
При этом 13 из них не могут приземлиться вовремя – это рейсы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. На вылет в Москву, Екатеринбург, Петербург и Уфу ожидают семь рейсов.
Ранее власти ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Чебоксар. В Ижевске, Кирове и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов.