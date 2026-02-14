  • Новость часаПри ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек
    Мюнхенская конференция раскрыла глубокие противоречия на Западе вокруг Украины
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 20:55 • Справки

    Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

    Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    Когда начинается четвертая неделя Великого поста в 2026 году

    Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля, а Пасха приходится на 12 апреля.

    Таким образом, четвертая неделя поста в 2026 году выпадает на период с 16 по 22 марта.

    Эта седмица посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского монастыря, автора знаменитого духовного труда «Лествица», в котором он описал тридцать ступеней духовного совершенствования и восхождения человека к Богу.

    Четвертая неделя Великого поста считается особенной по нескольким причинам. Прежде всего, это середина поста — духовный и психологический рубеж, когда первоначальный молитвенный запал может ослабевать, а до Пасхи еще далеко. Именно в этот период Церковь предлагает верующим пример преподобного Иоанна Лествичника как образец терпения, упорства и последовательного восхождения по лестнице добродетелей.

    В богослужениях этой недели звучат особые тексты о покаянии, борьбе со страстями и необходимости не останавливаться на пути духовного совершенствования. Верующие в эти дни усиливают молитву и продолжают соблюдать строгие ограничения в пище, чтобы укрепиться на пути и достойно завершить пост, подготовившись к Страстной седмице.

    Можно ли начать поститься с четвертой недели

    Если вы только сейчас задумались о посте, не переживайте: начать никогда не поздно. Протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников, дал советы тем, кто решил присоединиться к посту, даже если часть его уже пропущена.

    1. Начать никогда не поздно

    Первое, что важно понять: вы не опоздали. Да, воцерковленные христиане готовятся к посту заранее и проходят его от начала до конца, но если вы только сейчас почувствовали желание поститься, это уже похвально. Не корите себя за то, что начали позже. Главное – ваше намерение и искренность.

    2. Пост – это не только про еду

    Ограничения в пище – лишь часть поста. Его суть заключается в духовной работе: молитве, покаянии и стремлении к Богу. Отказ от скоромной пищи, развлечений и суеты помогает сосредоточиться на внутренней жизни, но без молитвы и покаяния пост теряет смысл.

    3. Уберите лишнее из жизни

    Пост – время, чтобы пересмотреть свои привычки. Попробуйте ограничить время, проведенное в социальных сетях, за просмотром телевизора или в компьютерных играх. Эти занятия часто отвлекают от главного. Освободившееся время посвятите чтению духовной литературы: Евангелия, Ветхого Завета, книги Иова или Притчей Соломона.

    4. Найдите время для молитвы

    Молитва – основа поста. Если вы не привыкли молиться, начните с малого: читайте молитву Ефрема Сирина или покаянные тропари дважды в день. Постарайтесь включить в свое расписание посещение храма, особенно в будние дни. Великопостные службы имеют особую атмосферу: тихие распевы, приглушенный свет свечей и множество поклонов помогают настроиться на молитвенный лад.

    5. Не забывайте о близких

    Ваше решение поститься не должно становиться испытанием для семьи. Если вы привыкли проводить вечера с супругом за просмотром фильмов, не отказывайтесь от этого полностью. Поститесь так, чтобы не вызывать раздражения у близких. Не осуждайте тех, кто не постится, и не выставляйте свои ограничения напоказ.

    6. Организуйте быт с умом

    Если вы отвечаете за питание семьи, готовьте для себя отдельно, а близких кормите привычными блюдами. Если же готовит кто-то другой, не требуйте специальных постных блюд. В ситуациях, когда постная еда недоступна (например, в школьной столовой или на работе), не зацикливайтесь на деталях: съешьте суп на мясном бульоне, но откажитесь от котлеты.

    7. Берегите здоровье

    Пост не должен вредить вашему здоровью. Если у вас есть медицинские противопоказания, следуйте рекомендациям врача. Вместо строгого поста можно отказаться от любимых блюд или готовить пищу проще, без изысков.

    8. Отложите путешествия и праздники

    Пост – время духовной сосредоточенности, а не развлечений. Если возможно, отложите отпуск или деловые поездки. Если отказаться от поездки нельзя, помните: на путешествующих пост не распространяется в полной мере. На корпоративах или праздниках ведите себя скромно: не привлекайте внимания к своему посту, но и не нарушайте его принципов.

    9. Не перегибайте палку

    Рвение в посте похвально, но важно не переусердствовать. Если вы постоянно думаете о еде – значит, что-то идет не так. Пост должен помогать сосредоточиться на духовной жизни, а не становиться источником стресса. Обратитесь за советом к священнику или воцерковленным друзьям, чтобы найти свою меру поста.

    10. Главное – покаяние

    Без исповеди пост теряет смысл. Исповедь – это возможность очистить душу, осознать свои ошибки и начать путь к изменению.

    Пост – время, чтобы почувствовать, что мы лишены рая, и сделать шаги к его обретению.

    Календарь питания на четвертую неделю Великого поста 2026 – что можно есть по дням

    Понедельник, 16 марта: сухоядение

    В первый день недели предписывается сухоядение, то есть употребление пищи без термической обработки и без добавления масла. Разрешены хлеб, свежие овощи, фрукты, орехи и сухофрукты. Бананы станут отличным источником белка, а вода или несладкий чай помогут поддерживать водный баланс.

    Вторник, 17 марта: горячая пища без масла

    Во вторник можно разнообразить рацион горячими блюдами, приготовленными без масла. Это могут быть постные супы на воде, тушеные или вареные овощи, а также каши (гречневая, перловая, рисовая или пшенная). Грибы добавят блюдам сытности и насыщенного вкуса.

    Среда, 18 марта: снова сухоядение

    Среда возвращает постящихся к сухоядению. В этот день разрешены только сырые овощи и фрукты. Любая термическая обработка, даже на пару, исключена. Авокадо станет источником полезных жиров, а зелень и брокколи обеспечат организм клетчаткой.

    В церкви в среду совершается литургия Преждеосвященных Даров, которая подчеркивает важность духовного настроя и молитвенного сосредоточения.

    Четверг, 19 марта: горячая пища без масла

    Четверг позволяет снова включить в меню горячие блюда без масла. Постные супы, тушеная капуста с грибами, овощное рагу или суп-пюре из брокколи, кабачка и шпината – отличные варианты для этого дня. Приготовление супа-пюре простое: овощи варятся до готовности, затем измельчаются блендером. Для аромата можно добавить луковицу и лавровый лист, которые удаляются перед пюрированием.

    Пятница, 20 марта: сухоядение

    Пятница, как и понедельник со средой, предполагает сухоядение. Хлеб, свежие овощи, фрукты и орехи – основа рациона. Орехи, богатые белком и микроэлементами, помогут поддерживать силы, а яблоки и другие фрукты обеспечат организм витаминами.

    Суббота, 29 марта: горячая пища с маслом

    Суббота – день послабления. Разрешена горячая пища с добавлением растительного масла. В меню можно включить тушеные овощи, каши, блюда из бобовых.

    Этот день также является родительской субботой – временем особого поминовения усопших. Верующие посещают храмы, чтобы помолиться за своих близких.

    Воскресенье, 30 марта: завершение недели

    В воскресенье, завершающее четвертую неделю поста, разрешена горячая пища с растительным маслом. Рацион может быть более разнообразным: запеченные овощи, постные пироги, супы с маслом.

    В этот день Церковь совершает память преподобного Иоанна Лествичника, чей духовный труд вдохновляет верующих на путь самосовершенствования и приближения к Богу.

    Духовные традиции и приметы

    Четвертая неделя Великого поста также связана с народными традициями и приметами. Например, 24 марта, в Ефимов день, на Руси обращали внимание на пение кукушки, которое символизировало приход весны. Считалось, что в этот день можно загадать желание, услышав кукушку.

    В этот период верующие стараются уделять больше времени молитве, посещению храма и чтению духовной литературы. Особое внимание уделяется покаянию и размышлениям о своей жизни, что соответствует духу Великого поста.

    Какие запреты нельзя нарушать на четвертой неделе Великого поста

    На четвертой неделе Великого поста продолжают действовать строгие правила питания. Под запретом остаются все продукты животного происхождения:

    • мясо;

    • молоко и молочные продукты (сливочное масло, сыр, творог);

    • яйца;

    • рыба (за исключением отдельных дней, если это разрешено уставом).

    Также запрещены сдобные изделия и белый хлеб, которые считаются излишеством. Алкогольные напитки категорически не допускаются, так как они отвлекают от духовной сосредоточенности.

    Моральные и духовные запреты

    Помимо пищевых ограничений, на четвертой неделе поста действуют строгие моральные запреты:

    – Сквернословие и конфликты. Нельзя ругаться, ссориться или обижаться на других. Пост – время примирения и прощения.

    – Развлечения и праздности. Запрещено посещать концерты, вечеринки и другие развлекательные мероприятия. Это время для молитвы и духовного роста, а не для увеселений.

    – Суета и излишняя занятость. Пост призывает к умеренности во всем, включая повседневные дела. Важно найти время для молитвы, чтения Священного Писания и посещения храма.

    Главное о четвертой неделе Великого поста 2026 – кратко

    Четвертая неделя Великого поста в 2026 году – это середина постного пути, посвященная памяти преподобного Иоанна Лествичника. Ниже – основные факты, которые важно знать.

    • Даты: с 16 по 22 марта 2026 года.

    • Кому посвящена: преподобному Иоанну Лествичнику – автору духовного труда «Лествица».

    • Смысл недели: укрепление духовных усилий и продолжение подготовки к Пасхе.

    • Питание по уставу: понедельник, среда, пятница – сухоядение; вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота и воскресенье – горячая пища с растительным маслом.

    • Что нельзя есть: мясо, молочные продукты, яйца, животные жиры.

    • Что особенно важно: молитва, участие в богослужениях, отказ от конфликтов и суеты.

    Четвертая неделя Великого поста – это время, когда важно не только соблюдать пищевые ограничения, но и работать над своей душой. Запреты на развлечения, сквернословие и конфликты помогают сосредоточиться на главном – молитве, покаянии и подготовке к Пасхе. Помните, что пост – это не просто отказ от еды, но и возможность стать ближе к Богу и своим близким.

