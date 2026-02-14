  • Новость часаМИД России опроверг обвинения Баку в намеренных атаках посольства в Киеве
    Мюнхенская конференция раскрыла глубокие противоречия на Западе вокруг Украины
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 21:35 • Новости дня

    Росавиация ввела временные ограничения на рейсы в Геленджике

    Росавиация ввела временные ограничения на прием рейсов в Геленджике

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов.

    Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Telegram-канал Артама Кореняко, представителя Росавиации. По данным представителя ведомства, меры продиктованы необходимостью обеспечить безопасность полетов.

    Артам Кореняко подчеркнул, что ограничения носят временный характер и связаны исключительно с вопросами безопасности на территории аэропорта. Ожидается, что по мере стабилизации ситуации ограничения могут быть сняты.

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании у авиаперевозчиков.

    За последний час власти также ввели временные ограничения на работу аэропорта Краснодара.

    В ночь на субботу аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Аэропорт Калуги накануне вечером также вводил ограничения.

    14 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    14 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене

    Зеленский вызвал смех заявлением о давлении Трампа в Мюнхене

    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене
    @ ddp/Michael Bihlmayer/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене вызвал смех в зале после слов о влиянии президента США Дональда Трампа на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

    На вопрос журналистки о степени этого давления Зеленский ответил: «Совсем чуть-чуть», что вызвало смех у присутствующих в зале.

    Зеленский также заявил, что понимает сигналы, которые подает Трамп. Он отметил, что американский президент таким образом готовит атмосферу перед предстоящими трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией, которые должны пройти в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский раскрыл детали предложения Дональда Трампа по возможному мирному соглашению на Украине. Он также заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений.

    Кроме того, Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по вопросам поддержки Украины и армии.


    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    14 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление

    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление в Мюнхене

    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес Владимира Зеленского, пишет РИА «Новости».

    Орбан в своей публикации поблагодарил «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнул, что это заявление помогает венграм лучше понять ситуацию. Орбан добавил: «Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы».

    Глава венгерского правительства отметил, что именно поэтому Украина и не может стать членом Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции. Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    А месяц назад Зеленский оскорбил Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Венгерский премьер тогда отреагировал словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает.

    14 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских

    Захарова призвала осудить высказывания Зеленского о русских спортсменах

    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.

    Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

    Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

    Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

    Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.

    14 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника

    Украинский фигурист Марсак списал провал своего проката на Гуменника

    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский фигурист Кирилл Марсак назвал психологическое давление причиной худшего проката сезона, отметив трудности после дисквалификации Владислава Гераскевича и выступления вслед за российским фигуристом Петром Гуменником.

    Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил неудачу в произвольной программе на Олимпийских играх, пишет «RT на русском» со ссылкой на Суспильне Спорт. По его словам, неделя была насыщена негативными событиями, в том числе дисквалификацией Владислава Гераскевича и лишением его аккредитации.

    Марсак подчеркнул, что психологическое давление усилилось из-за того, что он выходил на лед сразу после российского спортсмена Петра Гуменника: «На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим «нейтральным» спортсменом. Это было тяжело», – заявил Марсак.

    После короткой программы Марсак шел впереди Гуменника, однако в произвольной россиянин набрал 271,21 балла против 224,17 у украинца. Петр Гуменник в своей программе выполнил четверные флип, лутц и риттбергер, а также несколько сложных комбинаций, что позволило ему уверенно обойти соперника по сумме баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Петр Гуменник занял шестое место на соревнованиях, исполнив пять четверных прыжков.

    При этом, Гуменник завершил короткую программу на 12-й позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Гераскевич на Играх отметился тем, что надел шлем с фото погибших на СВО украинских коллег и демонстрировал политические плакаты в адрес России.



    14 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Зеленский повторно публично оскорбил Орбана

    Зеленский в Мюнхене публично оскорбил премьера Венгрии Орбана

    Зеленский повторно публично оскорбил Орбана
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский оскорбительно прокомментировал позицию венгерского премьера Виктора Орбана по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Украинский лидер Владимир Зеленский вновь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости».

    Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    Как отмечает издание «Страна», Зеленский уже не в первый раз негативно высказывается о венгерском лидере. Его критика ранее звучала на фоне сомнений Орбана относительно перспективы вступления Украины в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, месяц назад Владимир Зеленский публично оскорбил Виктора Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Орбан отреагировал на это словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает. Позже Орбан назвал Украину врагом и пояснил, что требования Киева к Брюсселю по запрету импорта российских энергоносителей противоречат интересам Венгрии.


    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    14 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил высказывания Владимира Зеленского о Викторе Орбане и заявил об отказе выделять средства Украине.

    Петер Сийярто назвал заявления Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане хамскими, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина не получит венгерские средства на продолжение конфликта и Венгрия не намерена втягиваться в войну.

    Сийярто также прокомментировал реплику Зеленского на Мюнхенской конференции, где украинский президент обвинил Орбана в том, что тот «отращивает живот», а не увеличивает армию для защиты от России. В ответ Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза.

    Сийярто отметил, что Зеленский «совершенно не понимает ситуацию» и добавил: «Украина защищает себя, а не нас». Он напомнил, что Россия не нападала на Европу, а Венгрия не желает втягиваться в этот конфликт.

    Министр подчеркнул, что бесполезно делать высокомерные и хамские замечания в адрес Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем или поддерживать оппозиционную партию.

    Сийярто заявил: «Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодежь на украинский фронт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.

    14 февраля 2026, 05:01 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны он назвал ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    14 февраля 2026, 18:09 • Новости дня
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой

    Генсек НАТО Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном

    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рютте поделился историей о встрече с украинским псом-талисманом и процитировал его «послание».

    Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте рассказал о своей встрече с украинским псом Патроном на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    По словам генсека, он посмотрел псу в глаза, и тот якобы «сказал», что «мы никогда не сдадимся».

    Конференция проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на этом мероприятии выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам совет для обретения уверенности, призвав их по утрам рычать как львы. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что попытался следовать этому совету, но не согрелся.

    В субботу генсек НАТО Марк Рютте выступил против передачи Украине военной помощи без согласования с Киевом, исключительно ради фото.

    14 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    14 февраля 2026, 12:20 • Новости дня
    Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные
    Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине, который состоится во вторник, и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    США продолжают прилагать максимум усилий для участия в завершении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости». По его словам, «мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны».

    Рубио отметил, что сторонам удалось сократить список спорных вопросов на переговорах по Украине, однако теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, который намечен на следующий вторник. «Встречи вновь состоятся во вторник», – сообщил Рубио участникам конференции.

    Он добавил, что состав участников грядущей встречи может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.

    Накануне стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что США требуют уступок от Киева, а не от России.

    14 февраля 2026, 16:23 • Новости дня
    Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»

    Зеленский озвучил детали плана Трампа по мирному соглашению на Украине

    Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины рассказал, что Дональд Трамп предлагает заключить мирное соглашение по Украине сразу и потребовал гарантий безопасности для выборов.

    Детали плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине озвучил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет The Guardian.

    Зеленский отметил, что Трамп предпочитает заключать соглашения «одним большим пакетом», как это было с его законопроектом по сокращению бюджетных расходов. По словам Зеленского, подобный подход может не дать Украине реальных гарантий, поэтому он настаивает на поэтапном заключении соглашений.

    Зеленский подчеркнул, что хотел бы завершить конфликт как можно быстрее, однако для проведения выборов нужны гарантии безопасности. Он заявил: «Если президент Трамп, и я думаю, что он сможет это сделать, ... заставит Путина заключить перемирие, которое продлится два-три месяца, мы проведем выборы».

    Президент Украины выделил три ключевых условия для завершения войны: надежные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении страны после конфликта и усиленное давление на Россию. Зеленский добавил, что Трамп может даже предложить ввести «тотальные санкции» против России, включая ограничения на ядерную энергетику и санкции против россиян на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений. Также украинский лидер оговорился, назвав программу PURL «проблемой», а затем исправился.

    Кроме того, он оскорбительно прокомментировал позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросам поддержки Украины и армии.

    Напомним, по мнению американского госсекретаря Марко Рубио, только Вашингтон может инициировать переговоры между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

    Он также подтвердил, что американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по урегулированию ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве.


    14 февраля 2026, 19:41 • Новости дня
    При ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек

    В результате атаки беспилотников по поселку Центральный в ЛНР медицинскую помощь получили 19 местных жителей, включая находившихся в домах.

    Министр здравоохранения республики Наталья Пащенко сообщила о росте числа пострадавших до 19 человек после массированного удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР.

    По ее словам, все пострадавшие являются жителями поселка, находившимися рядом с эпицентром взрыва или в своих домах во время атаки.

    «В разгар выходного дня, в 14.28 [мск], вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Центральный Перевальского муниципального округа. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 19 человек. Все они – жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», – заявила Панченко.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 15 пострадавших среди мирных жителей в результате этого удара. Медики оказывают помощь всем нуждающимся, уточнили власти республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

    В городе Ровеньки в ЛНР беспилотник украинской армии врезался в жилой дом, травмы получила семья с пятимесячным младенцем.

    14 февраля 2026, 08:06 • Новости дня
    ПВО уничтожила 20 украинских дронов над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны России.

    Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 20 беспилотников Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении Минобороны уточняется: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области ночью произошла атака с использованием шести беспилотников.

    В Воронежской области сбитый БПЛА привел к задержке движения поездов.

    В Удмуртии силы ПВО уничтожили еще один беспилотник.

