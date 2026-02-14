Росавиация ввела временные ограничения на рейсы в Геленджике

Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
Росавиация ввела временные ограничения на прием рейсов в Геленджике
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов.
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Telegram-канал Артама Кореняко, представителя Росавиации. По данным представителя ведомства, меры продиктованы необходимостью обеспечить безопасность полетов.
Артам Кореняко подчеркнул, что ограничения носят временный характер и связаны исключительно с вопросами безопасности на территории аэропорта. Ожидается, что по мере стабилизации ситуации ограничения могут быть сняты.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании у авиаперевозчиков.
За последний час власти также ввели временные ограничения на работу аэропорта Краснодара.
В ночь на субботу аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Аэропорт Калуги накануне вечером также вводил ограничения.