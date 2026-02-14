Стало известно о введении ограничений на вылеты в Шереметьево

Tекст: Денис Тельманов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».

Росавиация сообщила, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В пресс-релизе отмечается: «Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Причины введения ограничений и их срок действия не уточняются. Ранее подобные меры применялись в связи с неблагоприятными погодными условиями или необходимостью проверки технических систем аэропорта.

Представители Росавиации заявили, что ситуация находится под контролем, и пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Ухты установили временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения дополнительной безопасности полетов.

В аэропорту Перми приостановили прием и выпуск авиарейсов для обеспечения безопасности полетов.

В кировском аэропорту Победилово ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов ради повышения уровня безопасности полетов.