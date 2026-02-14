Ким Чен Ын проверил строительство музея подвигов бойцов КНДР в России

Tекст: Денис Тельманов

Ким Чен Ын лично посетил строительство Мемориального музея боевых подвигов бойцов КНДР в зарубежной военной операции, передает РИА «Новости».

В ходе визита он ознакомился с ходом работ, осмотрел размещение скульптур и встретился с партийными и военными руководителями, а также представителями творческих организаций.

Как сообщает ЦТАК, северокорейский лидер положительно оценил оформление скульптурных панно и подчеркнул историческую значимость зарубежной военной операции для страны.

«Беспримерная доблесть и массовый героизм, проявленные нашими воинами в зарубежной военной операции, должны по праву вписаться в историю как знамя победы», – заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР отметил, что мемориальный музей станет символом уважения к памяти павших солдат и призвал завершить строительство на высоком идейно-художественном уровне. По его словам, музей должен стать «священным храмом» и монументальным памятником эпохи.

В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о помощи КНДР в разгроме украинских боевиков в Курской области.

Путин выразил благодарность Ким Чен Ыну и всему народу КНДР за участие в операции, подчеркнув, что Россия не забудет этот вклад.

В МИД РФ подтвердили, что участие северокорейских военных произошло в рамках договора о стратегическом партнерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын обратился к военнослужащим Северной Кореи, выполняющим боевые задачи на российской границе, в годовщину создания вооруженных сил страны.

Договор о стратегическом партнерстве с КНДР стал воплощением действий России по укреплению безопасности в Евразии.

Пхеньян оказал поддержку Москве в освобождении Курской области от боевиков с Украины. Ким Чен Ын в новогоднем письме заявил о готовности поддерживать политику России и ее лидера, отметив крепкую дружбу между странами.