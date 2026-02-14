Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Товарооборот между Россией и Финляндией снизился в 12 раз за четыре года
В течение четырех лет объем торговли между Россией и Финляндией сократился до минимального уровня, что стало результатом ухода финских компаний.
Объем товарооборота между Россией и Финляндией уменьшился в двенадцать раз за последние четыре года, передает РИА «Новости». Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью сообщил, что в 2021 году этот показатель составлял 12,4 млрд евро, а по итогам 2025 года ожидается чуть более 1 млрд евро.
Кузнецов отметил, что уход финских компаний с российского рынка привел к значительным финансовым потерям для них. Он подчеркнул: «До 2022 года финские предприниматели с нескрываемой гордостью говорили, что общая сумма их вложений в нашей стране оценивается в 12-14 миллиардов евро. Теперь все это потеряно».
По словам посла, финские фирмы лишились не только ранее вложенных инвестиций, но и прибыли, которую они могли бы получить, продолжая работать в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России признал финского гражданина Консты Сулкакоски виновным в наемничестве. Экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.