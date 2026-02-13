Mash: В России запретили продажу спортивных товаров Adidas

Tекст: Елизавета Шишкова

Продажа продукции бренда Adidas в России стала невозможна после того, как Росаккредитация аннулировала как минимум десять сертификатов соответствия, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Теперь оригинальные товары Adidas запрещено реализовывать в мультибрендовых магазинах по всей стране.

Под запретом оказалась и обувь, и одежда этого производителя. В публикации подчеркивается, что в дальнейшем аналогичные меры могут быть приняты в отношении Nike, Reebok, Puma и других брендов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Adidas сохранила исключительное право на товарный знак Adidas Neo для бутылок для воды в России до апреля 2036 года.