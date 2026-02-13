Меладзе заработал в России 100 млн рублей за год

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным «Царьграда», Константин Меладзе, не возвращаясь в Россию, получил чистую прибыль в размере 100,23 млн рублей через лейбл «Меладзе Мьюзик» в 2025 году, что на 15 млн больше, чем в 2024-м. За последние четыре года доходы компании выросли почти в семь раз, отмечает источник. При этом Меладзе по-прежнему находится за границей с начала спецоперации.

Лейбл «Меладзе Мьюзик» управляет студией звукозаписи, владеет правами на товарные знаки групп «Инь-Янь» и M-BAND, а также выпускает проекты с участием Валерия Меладзе. Несмотря на заметный рост прибыли, Константин Меладзе не планирует возвращение в Россию, уточняет издание.

Отдельно отмечается, что брат композитора, певец Валерий Меладзе недавно отметил 60-летие в Испании, собрав родственников и друзей. На праздник было потрачено более миллиона рублей. В конце вечера Валерий Меладзе лично исполнил хиты для гостей.