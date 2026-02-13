Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
Рубль замедлил рост после снижения ставки Банком России
После снижения ключевой ставки Банком России до 15,5% годовых курс рубля замедлил рост, а юань на Московской бирже вырос до 11,159 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс рубля замедлил рост после известия о снижении ключевой ставки до 15,5% годовых, передает ТАСС. Эти данные оказали влияние на динамику национальной валюты на Московской бирже.
До официального объявления регулятора курс юаня составлял 11,153 рубля, что на две копейки ниже предыдущего значения. Уже через пять минут после публикации решения курс юаня вырос до 11,159 рубля, сократив снижение до 1,4 копейки.
Ранее Центральный банк России снизил ключевую ставку на полпроцента. Теперь уровень ключевой ставки составляет 15,5% годовых.