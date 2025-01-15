Эксперт: Стратегическое партнерство с США показало суверенную неполноценность Армении

Политолог Ткаченко спрогнозировал последствия для Армении из-за подписания хартии о стратегическом партнерстве с США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Решением о подписании хартии с США Армения продемонстрировала свою политическую и суверенную неполноценность. Фактически, это договор, в соответствии с которым американцы получают возможность проводить обучение армянских военных, иметь там постоянных консультантов, вмешиваться в вопросы, связанные с контролем границы», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

«Кроме того, Штаты, вероятно, будут влиять и на переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. Однако самый неприятный для России пункт – это прямые военные контакты между Арменией и США. Фактически Ереван дает американцам возможность присутствовать в том регионе, где сходятся интересы Ирана и России. Это создаст напряжение», – спрогнозировал эксперт.

«Очевидно, что не в наших интересах наличие американских военных инструкторов и разнообразных наблюдателей в стране, где у нас есть военная база, где мы контролируем границу с Турцией, являемся гарантами договора между Баку и Ереваном. Нет сомнений и в том, что в Армении станет еще более активной работа западных НКО», – отметил он.

«В целом, эта хартия продемонстрировала, насколько Армения ведет себя иррационально. У нас с ними сбалансированная двусторонняя торговля, которая, очевидно, теперь будет сокращаться. Это относится и к атомной энергетике. Одна из существенных статей экспорта Армении – это продукты из алюминия, в том числе алюминиевая фольга. Для ее производства требуется много электричества, которое в Армении достаточно дешевое», – продолжил собеседник.

«Армения даже экспортирует электричество в Иран. И эта модель во многом базируется на атомной энергетике, которую создавал еще Советский союз. А теперь они хотят развивать мирный атом с США или при помощи южнокорейских специалистов. Это авантюра, которая не поддается объяснению. Армения фактически наносит удары по своей собственной промышленности и экспорту», – указал аналитик.

«Впрочем, в республике в первой половине следующего года состоятся парламентские выборы. Надеюсь, пришедшие к власти силы одумаются и расформируют эту комиссию», – резюмировал политолог.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о создании комиссии по стратегическому партнерству двух стран. Комиссия очертит план по расширению сотрудничества в таких сферах, как экономика (включая энергетику и инновации), оборона, безопасность, развитие демократии и правосудие, сообщает Sputnik. Армения.

Блинкен отметил также, что страны готовы начать работу над соглашением по развитию мирной атомной энергетики, переговоры по этой теме уже начались. По его словам, Ереван и Вашингтон взаимодействуют также в сферах безопасности и обороны, «чтобы поддержать усилия Армении по обеспечению безопасности и суверенитета над своей территорией». Сотрудничество включает укрепление «миротворческих возможностей» Армении, в том числе – проведение совместных учений Eagle Partner.

Кроме того, в феврале в Армению из США прибудет группа по таможенному и пограничному контролю для «укрепления погранбезопасности». В свою очередь Мирзоян заявил, что Армения желает присоединиться и к международной коалиции по борьбе с «Исламским государством*» (террористическая организация, запрещена в России). Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в тонкостях подписанного договора и его последствиях.

США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе, пытаясь затянуть в свой «кильватер» новые страны, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, действия США в регионе не способствуют стабилизации обстановки.

Другим прозападным треком Армении стало решение кабмина о начале процесса вступления в Евросоюз. Теперь это предстоит обсудить в парламенте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнял, что это не означает автоматического вступления в ЕС. Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что при таком сценарии Армению ждет рост цен на энергию и продовольствие, безработица, а также обвал экспортной выручки. Это неизбежно произойдет, если страна примет решение о вступлении в ЕС – а значит, об отказе от сотрудничества с Россией в рамках евроазиатских интеграционных структур. Также отдельно отмечалось, что решение Еревана создает военные риски сразу для нескольких стран региона, включая Россию.