  • Новость часаРоссия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В команде Трампа допустили военный вариант решения вопроса с Гренландией
    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в Россию
    Эксперт связал с наследственностью мечту Зурабишвили о войне с Россией
    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    Росстат назвал разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
    Бербок удостоилась рукопожатия при встрече с министром Сирии в Эр-Рияде
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    20 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    21 комментарий
    13 января 2025, 08:10 • В мире

    Путь в Европу Армении дорого обойдется

    Путь в Европу Армении дорого обойдется
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Армению ждет рост цен на энергию и продовольствие, безработица, а также обвал экспортной выручки. Это неизбежно произойдет, если страна примет решение о вступлении в Евросоюз – а значит, об отказе сотрудничества с Россией в рамках евроазиатских интеграционных структур. Какой именно окажется цена стремления ереванских властей к «европейской мечте»?

    Правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Его рассмотрение было инициировано петицией, которая собрала 52 тыс. подписей граждан (при необходимом пороге в 50 тысяч). Законопроект должен будет еще пройти утверждение в парламенте. Его принятие даст старт процессу подготовки к вступлению в ЕС. Однако, как заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, окончательное решение о вступлении в Евросоюз должно быть принято путем всенародного референдума.

    Евросоюз пока реагирует сдержанно. «Мы проанализируем законопроект и обсудим его с властями Армении», – заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер.

    Отреагировали и в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил позицию Кремля, заключающуюся в том, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно: «Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей и капиталов – там другие нормы».

    Вице-премьер России Алексей Оверчук уточнил: «Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский Союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства». Он добавил, что решение о запуске процесса вхождения в ЕС – «это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право».

    «ЕАЭС и ЕС – несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект «О запуске процесса вступления в Европейский Союз» ставит эту страну перед выбором», – сказал российский вице-премьер.

    Сейчас на долю ЕАЭС в армянском экспорте приходится 42,5% (3,57 млрд долларов – данные за 2023 год), при этом на Россию приходится подавляющая часть – 40,24% (3,38 млрд долларов). Более того, с учетом ведущихся с рядом стран переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, эта доля в ближайшем будущем может оказаться значительно более весомой (так, на долю ОАЭ приходится еще 26,43% армянского экспорта – 2,22 млрд долларов). Более того, экономический рост Армении последних лет прямо связан с ростом торговли с Россией.

    На все 27 стран ЕС приходится лишь 8,44% (708,8 млн долларов). Самый крупный импортер армянских товаров в Европе – это Нидерланды (2,79% армянского экспорта, 234,11 млн долларов). При этом львиную долю армянского экспорта в эту страну составляют металлы и руда.

    Перечень номенклатуры армянского экспорта в Россию насчитывает не один десяток позиций, каждая из которых по стоимости превышает весь объем экспорта в крупнейшие страны Евросоюза. И многие из них не смогут сохраниться в прежнем объеме в случае вступления Армении в ЕС. Более того, в этом случае для России потеряет смысл делать скидки при поставках в Армению энергоресурсов и продовольствия.

    По словам Алексея Оверчука, «если бы лица, разработавшие этот законопроект, были до конца честными как по отношению к народу Армении, так и по отношению к другим странам ЕАЭС, то они могли бы сразу дополнить его статьей о том, что Республика Армения прекращает свое членство в Евразийском экономическом союзе с момента вступления этого закона в силу».

    Российские эксперты утверждают, что в случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении, с одной стороны, вырастут цены на энергию и продовольствие, а с другой – экспорт армянских товаров сократится на 70-80%. Что это, как не добровольное экономическое самоубийство?

    Возможны проблемы и с другими странами, например, с Ираном (он, кстати, страна-наблюдатель в ЕАЭС). Торговля Армении с Ираном далек не полностью попадает в международную таможенную статистику. Так, с 2004 года действует соглашение о поставках в Армению иранского газа в обмен на встречные поставки электроэнергии. Для Армении, оказавшейся в 1990-е годы в фактической блокаде, – это был способ запустить собственные электростанции. Иран от сделки получает дополнительную электроэнергию для своих северо-западных регионов и для возможности поставлять электроэнергию в шиитские районы северного Ирака.

    Это соглашение было продлено 10 августа 2023 года и будет действовать до 2030 года. В его рамках Иран будет экспортировать в Армению ежегодно 360 млн кубометров газа. Поставки газа из России (по газопроводам через территорию Грузии и Азербайджана) составляют 2,7 млрд кубометров в год. Интересно, что будет со всеми этими поставками, учитывая, что и Иран, и Россия находятся под европейскими санкциями?

    Как сказал Оверчук, надо осознавать, что в результате вступления Армении в ЕС «обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения – депопуляцию».

    Правительство Никола Пашиняна экономические риски выхода из ЕАЭС не беспокоят. Его цель – политически оторвать Армению от России. Однако экономическая зависимость от России, связи с РФ в области безопасности и, главное, значительное влияние в армянском обществе вынужденных уйти в оппозицию патриотических и прокарабахских сил заставляли Пашиняна искать нетривиальные пути к своей цели.

    Вторая карабахская война, в которой Армения потерпела поражение, позволила Пашиняну резко ослабить карабахские кланы, свалить вину за поражение на военных (и почистить под этим предлогом армию и силовые структуры), а также обвинить Россию в предательстве. Под этим предлогом был начат вывод Армении из ОДКБ.

    Выход Армении из ЕАЭС – второй акт марлезонского балета. Ущерб, который понесет экономика Армении, окажется ущербом тех предпринимателей и бизнес-структур, которые поддерживают (или могут поддержать) оппозицию пашиняновскому курсу.

    То, что Евросоюз не в состоянии оказать Армении действенную поддержку перед лицом давления Азербайджана, для Пашиняна не так уж и важно. Главное – после разрыва с Россией у Армении не будет другого выхода, кроме ускоренного сближения с ЕС. Как, собственно, и у нынешнего украинского режима, зачистившего всех своих внутриполитических противников и добившегося почти полного контроля над ситуацией внутри страны, несмотря на катастрофическое положение на фронте.

    Во сколько обойдется Армении разрыв экономических связей с Россией, трудно оценить. Как уже указано выше, членство в ЕАЭС ежегодно приносит стране миллиарды долларов, такого же порядка будут и потери. А во сколько обошелся разрыв этих связей для Украины? В свое время только на субсидирование энергоносителей для Украины Россия потратила около 200 млрд долларов, но в реальности от разрыва с Россией Украина лишилась гораздо большего. Зеленского это не беспокоит, пока в страну поступает западная финансовая помощь. Но она поступает, потому что без нее страна стоит перед угрозой краха.

    Может быть, Пашинян надеется, что эта же логика сработает и в Армении. Но есть большие опасения, что противодействие Армении «азербайджанской агрессии» для Запада не будет так же важно, как борьба Украины против России. Как верно отмечает бывший вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, ЕС является структурой, потребляющей безопасность, а не создающей ее. Шармазанов называет политическим фарсом заявления Пашиняна о движении в сторону ЕС.

    Но пока ухудшающееся политическое положение Армении позволяет Пашиняну продавливать почти любые меры на ускорение сближения с ЕС. И у него, похоже нет никаких сомнений, что в сложившихся условиях люди проголосуют на референдуме за вступление в ЕС.

    Главное
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского
    Российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка
    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
    Польша заявила, что не отказывала в пролете словацкой делегации в Россию
    Захарова ответила «давящимся новостями» о коме Кеосаяна украинским СМИ
    Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
    Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США

    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

    Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград

    Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», вызвало обеспокоенность в России. В Кремле назвали Литву недружественным государством, которое, «как выясняется, имеет территориальные притязания». В экспертной среде считают, что в ответ Россия должна донести до своих балтийских соседей, чем чреваты их агрессивные намерения. Подробности

    Перейти в раздел

    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Путь в Европу Армении дорого обойдется

    Армению ждет рост цен на энергию и продовольствие, безработица, а также обвал экспортной выручки. Это неизбежно произойдет, если страна примет решение о вступлении в Евросоюз – а значит, об отказе сотрудничества с Россией в рамках евроазиатских интеграционных структур. Какой именно окажется цена стремления ереванских властей к «европейской мечте»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............