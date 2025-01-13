Путь в Европу Армении дорого обойдется

Tекст: Дмитрий Скворцов

Правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Его рассмотрение было инициировано петицией, которая собрала 52 тыс. подписей граждан (при необходимом пороге в 50 тысяч). Законопроект должен будет еще пройти утверждение в парламенте. Его принятие даст старт процессу подготовки к вступлению в ЕС. Однако, как заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, окончательное решение о вступлении в Евросоюз должно быть принято путем всенародного референдума.

Евросоюз пока реагирует сдержанно. «Мы проанализируем законопроект и обсудим его с властями Армении», – заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер.

Отреагировали и в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил позицию Кремля, заключающуюся в том, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно: «Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей и капиталов – там другие нормы».

Вице-премьер России Алексей Оверчук уточнил: «Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский Союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства». Он добавил, что решение о запуске процесса вхождения в ЕС – «это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право».

«ЕАЭС и ЕС – несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект «О запуске процесса вступления в Европейский Союз» ставит эту страну перед выбором», – сказал российский вице-премьер.

Сейчас на долю ЕАЭС в армянском экспорте приходится 42,5% (3,57 млрд долларов – данные за 2023 год), при этом на Россию приходится подавляющая часть – 40,24% (3,38 млрд долларов). Более того, с учетом ведущихся с рядом стран переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, эта доля в ближайшем будущем может оказаться значительно более весомой (так, на долю ОАЭ приходится еще 26,43% армянского экспорта – 2,22 млрд долларов). Более того, экономический рост Армении последних лет прямо связан с ростом торговли с Россией.

На все 27 стран ЕС приходится лишь 8,44% (708,8 млн долларов). Самый крупный импортер армянских товаров в Европе – это Нидерланды (2,79% армянского экспорта, 234,11 млн долларов). При этом львиную долю армянского экспорта в эту страну составляют металлы и руда.

Перечень номенклатуры армянского экспорта в Россию насчитывает не один десяток позиций, каждая из которых по стоимости превышает весь объем экспорта в крупнейшие страны Евросоюза. И многие из них не смогут сохраниться в прежнем объеме в случае вступления Армении в ЕС. Более того, в этом случае для России потеряет смысл делать скидки при поставках в Армению энергоресурсов и продовольствия.

По словам Алексея Оверчука, «если бы лица, разработавшие этот законопроект, были до конца честными как по отношению к народу Армении, так и по отношению к другим странам ЕАЭС, то они могли бы сразу дополнить его статьей о том, что Республика Армения прекращает свое членство в Евразийском экономическом союзе с момента вступления этого закона в силу».

Российские эксперты утверждают, что в случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении, с одной стороны, вырастут цены на энергию и продовольствие, а с другой – экспорт армянских товаров сократится на 70-80%. Что это, как не добровольное экономическое самоубийство?

Возможны проблемы и с другими странами, например, с Ираном (он, кстати, страна-наблюдатель в ЕАЭС). Торговля Армении с Ираном далек не полностью попадает в международную таможенную статистику. Так, с 2004 года действует соглашение о поставках в Армению иранского газа в обмен на встречные поставки электроэнергии. Для Армении, оказавшейся в 1990-е годы в фактической блокаде, – это был способ запустить собственные электростанции. Иран от сделки получает дополнительную электроэнергию для своих северо-западных регионов и для возможности поставлять электроэнергию в шиитские районы северного Ирака.

Это соглашение было продлено 10 августа 2023 года и будет действовать до 2030 года. В его рамках Иран будет экспортировать в Армению ежегодно 360 млн кубометров газа. Поставки газа из России (по газопроводам через территорию Грузии и Азербайджана) составляют 2,7 млрд кубометров в год. Интересно, что будет со всеми этими поставками, учитывая, что и Иран, и Россия находятся под европейскими санкциями?

Как сказал Оверчук, надо осознавать, что в результате вступления Армении в ЕС «обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения – депопуляцию».

Правительство Никола Пашиняна экономические риски выхода из ЕАЭС не беспокоят. Его цель – политически оторвать Армению от России. Однако экономическая зависимость от России, связи с РФ в области безопасности и, главное, значительное влияние в армянском обществе вынужденных уйти в оппозицию патриотических и прокарабахских сил заставляли Пашиняна искать нетривиальные пути к своей цели.

Вторая карабахская война, в которой Армения потерпела поражение, позволила Пашиняну резко ослабить карабахские кланы, свалить вину за поражение на военных (и почистить под этим предлогом армию и силовые структуры), а также обвинить Россию в предательстве. Под этим предлогом был начат вывод Армении из ОДКБ.

Выход Армении из ЕАЭС – второй акт марлезонского балета. Ущерб, который понесет экономика Армении, окажется ущербом тех предпринимателей и бизнес-структур, которые поддерживают (или могут поддержать) оппозицию пашиняновскому курсу.

То, что Евросоюз не в состоянии оказать Армении действенную поддержку перед лицом давления Азербайджана, для Пашиняна не так уж и важно. Главное – после разрыва с Россией у Армении не будет другого выхода, кроме ускоренного сближения с ЕС. Как, собственно, и у нынешнего украинского режима, зачистившего всех своих внутриполитических противников и добившегося почти полного контроля над ситуацией внутри страны, несмотря на катастрофическое положение на фронте.

Во сколько обойдется Армении разрыв экономических связей с Россией, трудно оценить. Как уже указано выше, членство в ЕАЭС ежегодно приносит стране миллиарды долларов, такого же порядка будут и потери. А во сколько обошелся разрыв этих связей для Украины? В свое время только на субсидирование энергоносителей для Украины Россия потратила около 200 млрд долларов, но в реальности от разрыва с Россией Украина лишилась гораздо большего. Зеленского это не беспокоит, пока в страну поступает западная финансовая помощь. Но она поступает, потому что без нее страна стоит перед угрозой краха.

Может быть, Пашинян надеется, что эта же логика сработает и в Армении. Но есть большие опасения, что противодействие Армении «азербайджанской агрессии» для Запада не будет так же важно, как борьба Украины против России. Как верно отмечает бывший вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, ЕС является структурой, потребляющей безопасность, а не создающей ее. Шармазанов называет политическим фарсом заявления Пашиняна о движении в сторону ЕС.

Но пока ухудшающееся политическое положение Армении позволяет Пашиняну продавливать почти любые меры на ускорение сближения с ЕС. И у него, похоже нет никаких сомнений, что в сложившихся условиях люди проголосуют на референдуме за вступление в ЕС.