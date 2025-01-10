Бывший вице-спикер парламента Армении Шармазанов раскритиковал курс Пашиняна на вступление в ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

«Пашинян прибегает к фарсу во внутренней и внешней политике», – заявил политик, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот шаг направлен на обман как внутренней, так и внешней аудитории.

Шармазанов заявил, что недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева разрушили мирные иллюзии, которые пытался создать Пашинян в течение последних четырех лет. По его мнению, идея о движении Армении к миру провалилась, и Пашинян пытается скрыть это, делая акцент на вступлении в Евросоюз. Политик уверен, что никакие лидеры государств – членов ЕС не высказывали желания видеть Армению в составе Союза.

По словам Шармазанова, даже если все граждане Армении поддержат вступление в ЕС, Армения не будет принята в его ряды. Он отметил, что основная проблема для страны – это безопасность, которую ЕС не может обеспечить, так как является структурой, потребляющей безопасность, а не создающей ее. Шармазанов также подчеркнул, что на постсоветском пространстве находятся страны, стремящиеся к сближению с ЕС, но столкнувшиеся с проблемами.

Кроме политических аспектов, Шармазанов указал и на экономические причины невозможности членства Армении в ЕС. Он отметил, что экономический рост страны обеспечен членством в ЕАЭС и связями с Россией, и выразил сомнение в том, что армянские товары будут востребованы на рынках ЕС.

Напомним, правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал евроассоциацию суверенным правом Армении. Москва расценила обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС как начало ее выхода из ЕАЭС, а вице-премьер РФ Алексей Оверчук предостерег Армению об экономических последствиях выхода из ЕАЭС, включая рост цен на энергию и продовольствие.