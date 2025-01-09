Песков назвал евроассоциацию суверенным правом Армении

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что это решение является суверенным правом страны, однако отметил, что участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выгодно для Армении, сообщает ТАСС.

Песков добавил, что одновременное участие в двух этих организациях вряд ли возможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы», – отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул важность ожидания реакции Брюсселя. Он напомнил, что процессы по членству в Евросоюзе инициируются самим ЕС, и отметил, что необходимо понять позицию Брюсселя относительно инициативы Армении.

Напомним, правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления в ЕС. До этого были начаты консультации с Еврокомиссией для отмены виз между Арменией и ЕС.



