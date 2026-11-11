Палата представителей США заблокировала процедуру импичмента Хегсета

Tекст: Антон Антонов

В соответствии с итогами голосования Палаты представителей 211 конгрессменов поддержали предложение отправить резолюцию в юридический комитет, передает РИА «Новости» со ссылкой на CSPAN.

Против такого процедурного шага выступили 204 члена палаты, которые добивались отклонения предложения о передаче документа в комитет и настаивали на немедленном переходе к прямому голосованию по импичменту.

Отправка резолюции в комитет означает, что вопрос об отстранении Хегсета с поста будет рассматриваться на уровне профильной структуры, и до тех пор у противников главы Пентагона не будет возможности поставить импичмент на голосование в полном составе палаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал попытки импичмента министру обороны Питу Хегсету следствием его борьбы с бюрократией в Пентагоне.

Член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте главы Пентагона.