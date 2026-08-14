Berliner Zeitung: Крупные города Украины станут непригодны для жизни

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Berliner Zeitung, зимой 2025-2026 годов в квартирах в Киеве температура опускалась до минус 10 градусов, а «на телевизорах в украинских гостиных буквально образовывался лед».

В публикации отмечается, что в нынешнем сезоне ситуация может ухудшиться. «Многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

На фоне ожидания тяжелой зимы Владимир Зеленский выглядит все более подавленным, указывает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый глава украинского правительства Сергей Корецкий предупредил сограждан о тяжелом зимнем периоде.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал сограждан готовиться к беспрецедентно сложному отопительному сезону.

Депутаты Верховной рады заговорили о наступлении самой тяжелой зимы в истории страны.