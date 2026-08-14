МЧС: Паводок затопил 270 дач в Хабаровске

Tекст: Алексей Дегтярёв

Почти 270 дачных участков оказались в зоне подтопления на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный в Хабаровске, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«В селе Корсаково-2 вода зашла на три приусадебных участках, а также на один участок дороги. Также подтоплены три дачных участка в селе Бычиха. Отмечается выход воды на трех участках внутрипоселковых дорог в селах Елабуга, Воронежское-2 и Воронежское-3 и одном на межпоселковой дороге между селами Елабуга и Красносельское», – пояснили там.

Дальневосточное управление Росгидромета зафиксировало подъем уровня Амура у Хабаровска до 502 сантиметров, что на восемь сантиметров больше показателя суточной давности.

Эта отметка превышает неблагоприятный уровень в 4,5 метра. В связи с паводком в городе со вторника действует режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня Амура.

До этого в Амурской области экстренные службы переводили в режим повышенной готовности из-за угрозы ливней и ураганного ветра.