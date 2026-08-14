Куба из-за высылки дипломатов обвинила Доминикану в подчинении давлению США

МИД Кубы осудил высылку дипломатов из Доминиканы

Tекст: Антон Антонов

«Нет другого объяснения этому действию, кроме как подчинение правительства Доминиканской Республики давлению правительства США, которое в своем стремлении изолировать Кубу поставило целью нанести ущерб нашим дипломатическим отношениям со странами региона», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

МИД Доминиканской Республики потребовал от посольства Кубы отозвать девять сотрудников дипломатической миссии и членов их семей, предоставив для этого семь дней. Причины такого шага доминиканские власти не раскрыли.

Гавана осудила решение, подчеркнув, что кубинские дипломаты всегда действовали в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и с уважением к законодательству Доминиканской Республики.

Кубинский МИД отметил, что это не первый эпизод поддержки Санто-Доминго «враждебной политики и агрессивной эскалации» США в отношении Кубы, напомнив об исключении Кубы из отложенного десятого Саммита Америк и изменении позиции Доминиканы по резолюции против блокады в Генассамблее ООН.

В Гаване считают, что нынешнее решение наносит ущерб двусторонним отношениям, но не разрушит исторические связи, и подчеркивают, что народы двух стран объединяют культурные, экономические и солидарные узы, а доминиканский народ может рассчитывать на непоколебимую дружбу и солидарность Кубы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман осудил ужесточение американских санкций и назвал их формой геноцида против населения республики.

Госдума России приняла заявление к ООН с осуждением нарастающего давления США на Кубу и развёртывания ударной авианосной группы в Карибском бассейне.

13 августа Куба отмечала столетие со дня рождения Фиделя Кастро.

