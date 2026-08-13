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Кубе поможет выстоять принцип Фиделя Кастро
Столетие Фиделя Кастро Куба отмечает в тяжелейшей экономической ситуации: США применили все методы блокады, чтобы удушить и заставить сдаться Остров свободы. Но несмотря на это, Куба сдаваться не собирается. Успешность сопротивления кубинской власти и народа имеет как минимум три причины. О чем идет речь?
13 августа Куба отмечала столетие со дня рождения своего, пожалуй, самого известного гражданина – Фиделя Кастро. И этот юбилей пришелся, вероятно, на самый тяжелый период для Острова свободы с 90-х годов, когда Куба лишилась помощи Советского Союза.
Виной всему Соединенные Штаты. С января 2026 года Вашингтон создал вокруг острова режим энергетической блокады, лишив Кубу света и бензина. «В наши дни в Гаване 20-минутный всплеск электричества – это маленькое чудо, которое иногда случается в три часа ночи», – пишет Associated Press. По данным Reuters, цена литра бензина на черном рынке уже достигла десяти долларов.
В июле Штаты ввели санкции против министерства туризма Кубы – после чего иностранные туркомпании ушли с острова. Как ушли и перевозчики после того, как на Кубе возник дефицит авиационного керосина. Таким образом остров лишился не только света, но и иностранных туристов, являвшихся одним из основных источников валютной выручки.
Не лучше ситуация и в медицинской отрасли. По словам президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, сейчас из-за отсутствия топлива и других американских санкций около 98,5 тыс. пациентов ждут операций, среди них 12 тыс. детей. Более 34 тыс. беременных не могут пройти УЗИ, а 67 тыс. младенцев остались без прививок. Лечение недоступно для 117 тыс. взрослых и 1,2 тыс. детей с онкологией. В стране есть лишь 30% нужных лекарств, а на ходу осталось только 22% карет скорой помощи.
Неудивительно, что кубинские власти в лице того же министра иностранных дел Бруно Родригеса называют все эти американские санкции самым настоящим геноцидом. Однако у Вашингтона другая точка зрения – американцы уверяют, что все их действия направлены на «освобождение» Кубы от коммунистического правительства. Избранного народом острова, но не устраивающего вашингтонских политиков. Причем речь идет именно о смене режима – предлагаемые кубинским правительством компромиссы (в виде, например, проведения масштабных капиталистических реформ) американцев не устраивают.
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Прежде всего потому, что Штатам нужен полный контроль над Кубой, которая, по мнению вашингтонского истеблишмента, не должна быть инструментом в руках американских врагов. «Кубинский коммунистический режим является государственным спонсором терроризма, шпионит за Америкой, вооружает жестоких левых радикалов, распространяет ядовитую марксистскую идеологию и служит плацдармом для России, Китая и Ирана всего в 90 милях от наших берегов», – говорит госсекретарь Марко Рубио.
Кроме того, лично Трампу нужна полная победа над Кубой, которая в умах американцев (которые должны голосовать на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года) может как-то нивелировать его неудачи в войне против Ирана. Наконец, победа над Кубой нужна госсекретарю США Марко Рубио. Она не только закроет его семейный гештальт (семья Рубио бежала с Кубы после прихода коммунистов), но и создаст политический трамплин к выборам президента 2028 года.
Однако, к сожалению для вашингтонских сидельцев, кубинское население не спешит помогать им в реализации их желаний. С момента закручивания американских гаек прошло уже более полугода, но призрак контрреволюции на Кубе так до сих пор и не объявился.
И тому есть как минимум три причины. Во-первых,
как ни странно, Вашингтону просто некому в Гаване предлагать того самого осла с золотом, который, как говорил Филипп Македонский, может взять любую крепость.
«Все эти месяцы экономического давления на Кубу параллельно идет поиск слабых мест в руководстве и в руководящих элитах. Но пока эти поиски не увенчались успехом. В нынешней конфигурации кубинского политического Олимпа для США не просматриваются те слабые точки (то есть люди, готовые к измене и предательству), воздействие на которых привело бы к краху всей политической системы», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.
Разительное отличие, например, от той же Венесуэлы, где американцы очень быстро нашли получателей золота, положивших к ногам Трампа всю страну после кражи президента Николаса Мадуро. С этой точки зрения кубинский режим оказался более стойким – отчасти из-за идеологической составляющей, а отчасти из-за понимания того, что Вашингтон в отношении стратегически важной Кубы не ограничится венесуэльским вариантом формального подчинения элиты. Соединенные Штаты не скрывают желания попросту сместить все кубинское руководство, которому с Кубы просто некуда будет бежать.
Во-вторых,
США не смогли применить на острове майданную технологию.
Да, они смогли обеспечить социально-экономические основания для протестов (в виде полных блэкаутов, дефицита продуктов и т. п.). Смогли добиться от населения регулярных протестов, в том числе нападений на региональные партийные офисы. Однако в полноценный протест это так и не переросло.
Отчасти из-за специфики кубинского населения, которое за свой век пережило такие трудности, которые и не снились тем же венесуэльцам. «На Кубе за годы блокады (а особенно после трудностей 90-х годов) выработался значительный общественный иммунитет к социально-экономическим и бытовым трудностям. Усугубляющиеся трудности скорее усиливают принципиальность, нежели провоцируют кубинцев на активные политические действия», – говорит Андрей Пятаков.
Чем-то тут кубинское общество похоже на российское, которому после 90-х с «другом Биллом» нынешние американские санкции нипочем.
Да, кубинская молодежь в 90-е не жила, и плакаты с Фиделем и Че не всех вдохновляют. Однако тут у майданной технологии возник другой сбой – эту молодежь попросту некому возглавить. «Стихийные протесты периодически вспыхивают, но не становятся массовыми и протекают неорганизованно. В том числе потому, что все оппозиционные лидеры в эмиграции, в основном в Майами. Последний из них – Хосе Даниэль Феррер – под давлением кубинских спецслужб эмигрировал в декабре 2025 года», – говорит Андрей Пятаков.
В теории, конечно, можно управлять протестами через интернет – однако из-за блэкаутов и других аспектов блокады с интернетом на острове серьезные проблемы. Поэтому тут Штаты фактически ограничили сами себя.
Наконец, в-третьих, США не могут сосредоточить все свои ресурсы на кубинском направлении. Трамп может сколько угодно говорить о готовности решить вопрос с властью на острове военным путем, но где взять инструменты для этого решения?
«Кубе в какой-то степени повезло с началом иранской кампании США и Израиля. Втягивание в этот конфликт оттянуло у американцев немалые ресурсы, которые в противном случае могли быть направлены на Кубу.
Все аналитические центры Запада говорят, что активных действий на кубинском направлении нельзя ожидать от США до достижения определенности в иранской кампании», – говорит Андрей Пятаков.
А определенность эта наступит нескоро. Не исключено, что ее не будет вплоть до промежуточных выборов в Конгресс. И если кубинцы выдержат до этих выборов (то есть выстоят еще три месяца) – не исключено, что давление на них снизится. Просто потому, что у Трампа – в случае победы на выборах демократов – возникнут другие проблемы. Куда серьезнее, чем коммунистический режим на Кубе.
И тогда все еще раз убедятся в мудрости Фиделя. «Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь четкий план. Победа – это упорство», – говорил покойный команданте.