Кубе поможет выстоять принцип Фиделя Кастро

Tекст: Геворг Мирзаян

13 августа Куба отмечала столетие со дня рождения своего, пожалуй, самого известного гражданина – Фиделя Кастро. И этот юбилей пришелся, вероятно, на самый тяжелый период для Острова свободы с 90-х годов, когда Куба лишилась помощи Советского Союза.

Виной всему Соединенные Штаты. С января 2026 года Вашингтон создал вокруг острова режим энергетической блокады, лишив Кубу света и бензина. «В наши дни в Гаване 20-минутный всплеск электричества – это маленькое чудо, которое иногда случается в три часа ночи», – пишет Associated Press. По данным Reuters, цена литра бензина на черном рынке уже достигла десяти долларов.

В июле Штаты ввели санкции против министерства туризма Кубы – после чего иностранные туркомпании ушли с острова. Как ушли и перевозчики после того, как на Кубе возник дефицит авиационного керосина. Таким образом остров лишился не только света, но и иностранных туристов, являвшихся одним из основных источников валютной выручки.

Не лучше ситуация и в медицинской отрасли. По словам президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, сейчас из-за отсутствия топлива и других американских санкций около 98,5 тыс. пациентов ждут операций, среди них 12 тыс. детей. Более 34 тыс. беременных не могут пройти УЗИ, а 67 тыс. младенцев остались без прививок. Лечение недоступно для 117 тыс. взрослых и 1,2 тыс. детей с онкологией. В стране есть лишь 30% нужных лекарств, а на ходу осталось только 22% карет скорой помощи.

Неудивительно, что кубинские власти в лице того же министра иностранных дел Бруно Родригеса называют все эти американские санкции самым настоящим геноцидом. Однако у Вашингтона другая точка зрения – американцы уверяют, что все их действия направлены на «освобождение» Кубы от коммунистического правительства. Избранного народом острова, но не устраивающего вашингтонских политиков. Причем речь идет именно о смене режима – предлагаемые кубинским правительством компромиссы (в виде, например, проведения масштабных капиталистических реформ) американцев не устраивают.

Прежде всего потому, что Штатам нужен полный контроль над Кубой, которая, по мнению вашингтонского истеблишмента, не должна быть инструментом в руках американских врагов. «Кубинский коммунистический режим является государственным спонсором терроризма, шпионит за Америкой, вооружает жестоких левых радикалов, распространяет ядовитую марксистскую идеологию и служит плацдармом для России, Китая и Ирана всего в 90 милях от наших берегов», – говорит госсекретарь Марко Рубио.

Кроме того, лично Трампу нужна полная победа над Кубой, которая в умах американцев (которые должны голосовать на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года) может как-то нивелировать его неудачи в войне против Ирана. Наконец, победа над Кубой нужна госсекретарю США Марко Рубио. Она не только закроет его семейный гештальт (семья Рубио бежала с Кубы после прихода коммунистов), но и создаст политический трамплин к выборам президента 2028 года.

Однако, к сожалению для вашингтонских сидельцев, кубинское население не спешит помогать им в реализации их желаний. С момента закручивания американских гаек прошло уже более полугода, но призрак контрреволюции на Кубе так до сих пор и не объявился.

И тому есть как минимум три причины. Во-первых,

как ни странно, Вашингтону просто некому в Гаване предлагать того самого осла с золотом, который, как говорил Филипп Македонский, может взять любую крепость.

«Все эти месяцы экономического давления на Кубу параллельно идет поиск слабых мест в руководстве и в руководящих элитах. Но пока эти поиски не увенчались успехом. В нынешней конфигурации кубинского политического Олимпа для США не просматриваются те слабые точки (то есть люди, готовые к измене и предательству), воздействие на которых привело бы к краху всей политической системы», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

Разительное отличие, например, от той же Венесуэлы, где американцы очень быстро нашли получателей золота, положивших к ногам Трампа всю страну после кражи президента Николаса Мадуро. С этой точки зрения кубинский режим оказался более стойким – отчасти из-за идеологической составляющей, а отчасти из-за понимания того, что Вашингтон в отношении стратегически важной Кубы не ограничится венесуэльским вариантом формального подчинения элиты. Соединенные Штаты не скрывают желания попросту сместить все кубинское руководство, которому с Кубы просто некуда будет бежать.

Во-вторых,

США не смогли применить на острове майданную технологию.

Да, они смогли обеспечить социально-экономические основания для протестов (в виде полных блэкаутов, дефицита продуктов и т. п.). Смогли добиться от населения регулярных протестов, в том числе нападений на региональные партийные офисы. Однако в полноценный протест это так и не переросло.

Отчасти из-за специфики кубинского населения, которое за свой век пережило такие трудности, которые и не снились тем же венесуэльцам. «На Кубе за годы блокады (а особенно после трудностей 90-х годов) выработался значительный общественный иммунитет к социально-экономическим и бытовым трудностям. Усугубляющиеся трудности скорее усиливают принципиальность, нежели провоцируют кубинцев на активные политические действия», – говорит Андрей Пятаков.

Чем-то тут кубинское общество похоже на российское, которому после 90-х с «другом Биллом» нынешние американские санкции нипочем.

Да, кубинская молодежь в 90-е не жила, и плакаты с Фиделем и Че не всех вдохновляют. Однако тут у майданной технологии возник другой сбой – эту молодежь попросту некому возглавить. «Стихийные протесты периодически вспыхивают, но не становятся массовыми и протекают неорганизованно. В том числе потому, что все оппозиционные лидеры в эмиграции, в основном в Майами. Последний из них – Хосе Даниэль Феррер – под давлением кубинских спецслужб эмигрировал в декабре 2025 года», – говорит Андрей Пятаков.

В теории, конечно, можно управлять протестами через интернет – однако из-за блэкаутов и других аспектов блокады с интернетом на острове серьезные проблемы. Поэтому тут Штаты фактически ограничили сами себя.

Наконец, в-третьих, США не могут сосредоточить все свои ресурсы на кубинском направлении. Трамп может сколько угодно говорить о готовности решить вопрос с властью на острове военным путем, но где взять инструменты для этого решения?

«Кубе в какой-то степени повезло с началом иранской кампании США и Израиля. Втягивание в этот конфликт оттянуло у американцев немалые ресурсы, которые в противном случае могли быть направлены на Кубу.

Все аналитические центры Запада говорят, что активных действий на кубинском направлении нельзя ожидать от США до достижения определенности в иранской кампании», – говорит Андрей Пятаков.

А определенность эта наступит нескоро. Не исключено, что ее не будет вплоть до промежуточных выборов в Конгресс. И если кубинцы выдержат до этих выборов (то есть выстоят еще три месяца) – не исключено, что давление на них снизится. Просто потому, что у Трампа – в случае победы на выборах демократов – возникнут другие проблемы. Куда серьезнее, чем коммунистический режим на Кубе.

И тогда все еще раз убедятся в мудрости Фиделя. «Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь четкий план. Победа – это упорство», – говорил покойный команданте.