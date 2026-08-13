Лавров заявил о праве Москвы выбирать цели для зеркального ответа на пиратство

Tекст: Денис Тельманов

Российская сторона оставляет за собой право выбора целей для симметричного ответа на разбойные действия Запада, передает ТАСС. Ответные меры не обязательно будут применяться в тех же акваториях.

«Путин очень четко, выдержанно сказал о том, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Вести».

По словам главы дипломатического ведомства, мишенями станут корабли, работающие в интересах государств, которые провозгласили пиратство своей официальной политикой. Руководство страны будет самостоятельно решать, как именно поступать с подобными судами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на попытки захвата российских торговых судов Западом.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

Ранее Евросоюз предоставил вооруженным силам своих стран право на абордаж подозреваемых в перевозке российских энергоносителей кораблей.