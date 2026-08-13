Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Лавров заявил об изъятии Евросоюзом российских грузов для финансирования Киева
Европейские страны начали задерживать торговые суда и продавать изъятые товары ради финансовой поддержки киевских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров раскрыл схему неправомерных действий западных властей в отношении отечественных товаров, передает ТАСС. Дипломат дал развернутое интервью программе «Вести», где детально описал происходящее на морских маршрутах.
«Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку», – подчеркнул министр иностранных дел.
Далее глава ведомства пояснил дальнейшую судьбу изъятых активов. По словам дипломата, полученные от продажи незаконно конфискованных грузов средства европейцы напрямую передают на Украину ради дальнейшего укрепления киевского нацистского режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз закрепил юридическую базу для конфискации российских грузов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах Европы украсть замороженные активы России для финансирования украинской армии.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил стремление европейских властей любой ценой сохранить киевский режим.